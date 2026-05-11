Magaly destruye a Jefferson Farfán tras pedir bajar la pensión a su hija: "Págale, que vergüenza"

Jefferson Farfán se encuentra en una disputa por la pensión de su hija con Darinka Ramírez, ya que la joven ha pedido un aumento, pero el exfutbolista ha solicitado que se reduzca aún más. Esto ha causado la indignación de Magaly Medina pidiéndole al novio de Xiomy Kanashiro, que pague a la menor.

Magaly contra la 'Foquita'

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora no dudó en rechazar la acción legal de Jefferson Farfán de pedir que reduzcan la pensión de alimentos que recibe su hija con Darinka Ramírez, de aproximadamente 7 mil soles a 4 mil soles. Ante esta situación, la 'urraca' no dudó en arremeter.

"Ahí está pues, Farfán págale a tu hija, que vergüenza. Él cree que a mí me da vergüenza cuando dice 'ya pues, que me pague mi plata', a mí no me da vergüenza porque sabemos cómo te ganaste esa plata. Yo no le debo nada a nadie y considero que esa es una medida extrema e injusta del sistema judicial", expresó.

Es así como Magaly Medina critica al pelotero por pedirle pagar lo que ganó en un juicio, para luego solicitar pagarle menos en la pensión de su niña con Darinka Ramírez.

"Pero que a tu hija no le des lo que se merece, págale a tu hija, eso se ve horrible", señaló.

¿Qué pidió Jefferson Farfán a Darinka Ramírez?

En una entrevista, Darinka Ramírez ha contado que el padre de su primera hija le ha pedido reducir aún más su pensión. Así mismo, la joven señaló que Jefferson Farfán habría hecho esta jugada desde que decidió formar una nueva familia con su actual pareja tras dar a luz a su segunda niña.

"Si le pesa que le quite el apellido, si le cuesta tanto pagar por su hija. No sabe absolutamente nada de los gastos de su hija, son muchas cosas. El ha apelado una reducción a 4 200 soles. Él no tiene que compararse conmigo, porque es una persona que gana muchísimo más que yo", señaló la joven en el programa.

De esta manera, Darinka Ramírez ha decidido exponer a Jefferson Farfán, quien lejos de aumentarle la pensión de alimentos para su hija, desea reducirlo a casi la mitad de lo que percibía anteriormente. Esto ha causado la indignación de Magaly Medina, tildándolo de sentir poca vergüenza por no querer pagar los gastos de la menor de sus hijas.