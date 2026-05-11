Alessandra Bonelli responde a rumores de distanciamiento con Valery Revello: "Quiero proteger la paz de mi hija"

Valery Revello y Alessandra Bonelli mantenían una relación cercana debido a que ambas son parejas de los hermanos Tudela, Tomás y Miguel. Sin embargo, desde hace un tiempo dejaron de interactuar, lo que despertó rumores de un posible distanciamiento. Ante las especulaciones, la exchica reality decidió pronunciarse.

Alessandra Bonelli respondió sobre supuesto distanciamiento

El pasado 10 de mayo, en el Día de la Madre, Valery Revello anunció su tercer embarazo junto a su pareja Tomás Tudela. También compartió una imagen de una celebración familiar, donde llamó la atención la ausencia de Miguel Tudela y Alessandra Bonelli. Esto avivó rumores de un posible distanciamiento entre ambas.

Ante las especulaciones, la excandidata a Miss Perú se pronunció en redes sociales y expresó su incomodidad por los comentarios. Asimismo, confirmó que se encuentra distanciada de la pareja de su cuñado. Según indicó, su decisión está enfocada en proteger su tranquilidad y la de su hija.

"Hay energías que se sienten aunque nadie las nombre. Hoy entiendo que proteger la paz de mi Hija es cuidarla de estas energías así que voy a ser sincera y transparente como siempre lo soy. Dejen de preguntar o comentar porque ya no nos ven con algunas personas creo que es muy obvio", manifestó.

Además, pidió poner fin a las especulaciones luego de que usuarios señalaran que el distanciamiento se habría originado por diferencias de opinión sobre la lactancia materna. En ese sentido, negó dicha versión y expresó sus buenos deseos hacia la modelo por su embarazo.

"Dejen de especular también que yo me molesté por algo porque así no fue, al contrario. Con esto ya no tengo nada más que decir al respecto. Seguiré deseando amor y lo mejor por lo que está en camino", comentó Alessandra Bonelli.

Alessandra Bonelli negó distanciamiento con familia Tudela

Por otro lado, la exintegrante de 'EEG' expresó su molestia por los comentarios que insinuaban que la familia de su esposo tendría preferencia por Valery Revello y Tomás Tudela. Señaló que estas interpretaciones no reflejan la realidad y pidió evitar rumores basados en redes sociales.

"También me parece muy bajo intentar insinuar por redes que toda la familia de mi esposo está 'de un lado'... porque esa tampoco es la realidad", sostuvo.

Asimismo, Alessandra Bonelli confirmó que sí compartió el Día de la Madre con sus suegros, aunque decidió no publicarlo para evitar incomodidades.

"Ayer pasamos tiempo con mis suegros y no lo publiqué... prefiero evitar que sigan alimentando esos pensamientos", explicó.

Finalmente, remarcó que busca mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su familia.

"Prefiero seguir enfocada en mi familia, mi paz y en proteger el ambiente sano que quiero para mi hija", señaló, pidiendo además frenar las especulaciones.

En conclusión, Alessandra Bonelli decidió aclarar los rumores en torno a su relación con Valery Revello y la familia Tudela. Además, reiteró que su prioridad es mantener la tranquilidad en su vida personal y proteger el bienestar de su hija, por lo que pidió dejar de lado las especulaciones.