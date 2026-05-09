Mamá de Laura Spoya rechaza a Mario Irivarren como posible pareja de su hija: "No estoy de acuerdo"

Durante una edición especial por el Día de la Madre en el pódcast "La Manada", la mamá de Laura Spoya fue consultada sobre un posible romance entre Mario Irivarren y su hija. July Solano sorprendió con una respuesta directa y sin filtros.

Mamá de Laura Spoya sobre posible romance de Mario y su hija

La madre de Laura Spoya sorprendió con una respuesta sin filtro sobre Mario Irivarren. Todo ocurrió durante una edición especial por el Día de la Madre en el pódcast "La Manada", donde las madres de los conductores fueron invitadas al programa.

En medio de bromas y comentarios sobre el supuesto "shippeo" entre Mario y Laura, July Solano, madre de la exMiss Perú, fue consultada directamente sobre la posibilidad de que el exchico reality tenga una relación con su hija.

Mario Irivarren decidió tomar la palabra y preguntarle a la mamá de Laura si aprobaría una posible relación entre ambos. Aunque la pregunta fue en tono de broma, July Solano respondió con mucha seguridad. Primero dejó claro que, para ella, ambos deberían seguir caminos separados.

"¿Qué opina usted de ese hipotético shippeo, ese junte, esa realidad paralela en la que yo y Laura somos novios?", preguntó Mario. "No, no, cero. Sí le gustas, o sea hasta a mí, ¿no? Pero estoy hablando de un gusto. Yo también comparto el gusto de los fierros. Son dos cables rojos que no pegan", señaló la madre de Laura Spoya.

Con esa frase, la madre de Laura dejó claro que, aunque Mario pueda tener sus encantos, no lo ve compatible con la exMiss Perú. También, explicó que no tiene nada personal contra Mario Irivarren. Incluso, reconoció que el popular 'Calavera coqueta' tiene varias cualidades positivas.

Según comentó, lo ve como un hombre trabajador, con visión y buena presencia. También mencionó entre risas sus tatuajes y músculos. Sin embargo, eso no fue suficiente para considerarlo una buena pareja para su hija. De pronto, Gerardo Pe cuestionó más al respecto.

"¿Realmente usted siente que Mario no es un buen partido para su hija? ¿O es al revés? ¿Usted está cuidando a Mario porque Laura está loca?", preguntó Gerardo Pe. "No, cada cual que se cuide por su lado, que caminen en líneas paralelas (...)", expresó la madre de Laura Spoya.

Su respuesta generó risas y sorpresa entre los integrantes del pódcast. Sin embargo, Gerardo Pe' insistió en si más adelante podría aceptar una relación entre ellos, July fue todavía más tajante.

"(¿Pero si en algún momento suele pasar? ¿Usted estaría de acuerdo?) ¿Qué cosa suele pasar? (Una relación que puedan tener) No, no, no estoy de acuerdo", afirmó.

Mario tomó la respuesta con humor

Lejos de incomodarse, Mario Irivarren tomó la respuesta con buena onda y se rió del momento. El exchico reality entendió que no tenía el visto bueno de la mamá de Laura y lo comentó con humor.

"No hay la venia de mami July, qué pena", dijo Mario Irivarren sonriendo tras el curioso momento en vivo.

La escena rápidamente llamó la atención de los seguidores del pódcast, sobre todo porque desde hace un tiempo muchos usuarios bromean con la química que existe entre Mario y Laura frente a cámaras. Como se recuerda, Mario Irivarren terminó recientemente su relación con Onelia Molina, mientras que Laura Spoya también fue vinculada con Sebastián Gálvez, aunque ambos negaron tener un romance.

En conclusión, la mamá de Laura Spoya dejó claro que no ve a Mario Irivarren como una posible pareja para su hija, pese a reconocer algunas de sus cualidades. Entre bromas, July Solano aseguró que ambos deberían seguir caminos separados y fue tajante al decir que no estaría de acuerdo con una relación. Por ahora, el supuesto "shippeo" queda solo como parte del juego en "La Manada".