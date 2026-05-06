Sebastián Gálvez niega tener un romance con Laura Spoya a pesar de lucirse muy juntos: "No se ve nada"

Hace tiempo, Laura Spoya viene siendo vinculada con Sebastián Gálvez desde que la exreina de belleza tuvo aquel grave accidente. A pesar de haber sido captados juntos en varias ocasiones, el jovencito aclara que solo son amigos.
¿Qué dijo el joven de Laura Spoya?
Como se recuerda, hace unos días se viralizo unas imágenes donde se le observó a Laura Spoya en una discoteca al lado de Sebastián Gálvez, a pesar de señalar que se habían alejado. Ante esto, el joven fue entrevistado por el programa de 'Magaly Medina' donde afirma que solo son amigos.
"Laura dice que te va oficializar ¿Qué opinas?", le preguntó el reportero de la 'urraca', y el joven responde: "¿Qué opino? somos solo amigos (¿amigos con derechos?) yo no he dicho eso, somos amigos nada más".
Es así como menciona aquella foto donde se le ve a ambos muy cercanos dentro de un centro nocturno donde parece que se darían un beso, pero el joven vuelve a negarlo.
"La imagen del fin de semana fue ¿Dándose un beso?", le menciona nuevamente el periodista, y él responde: "Esa imagen no aclara nada, no dice nada, no se ve nada. He trabajado con mil personas, tengo miles de amigos".
Magaly sobre la relación
Ante esta respuesta, Magaly Medina comenta que el joven no le queda nada más que decir, pero que aquella cercanía con Laura Spoya no es de solo amigos como quieran darlo notar en los medios de TV. Así mismo, comenta que para la exreina de belleza, presentar a Sebastián sería un paso que nunca daría porque sentiría vergüenza de estar con una persona mucho menor que ella.
"Le quiere quitar importancia a esta foto, según él no se ve nada, ese tipo de cercanía no lo ves con un amigo cualquiera, no lo haces con tus trabajadores. Tiene que ser alguien más cercano, será su diversión digo yo su 'snack'. No quieren aceptarlo, pero están en todo su derecho porque para ellos no es una relación. Yo creo que Laura se avergüenza de salir con un chibolo, es su clandestino", dijo Magaly.
De esta manera, la conductora de televisión no duda en darle con todo en su programa de TV a Sebastián Gálvez que fue captado hace poco nuevamente con Laura Spoya, pero afirma que la misma exreina de belleza sentiría vergüenza en presentarlo como pareja y por ello, ambos fueron vistos juntos nuevamente, pero sin ser oficializados.