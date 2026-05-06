Magaly Medina arremete contra Andrea Llosa tras cancelación de su programa: "No duró ni dos meses"

La polémica televisiva volvió a encenderse luego de que Magaly Medina lanzara críticas contra Andrea Llosa tras la cancelación de su programa en Panamericana Televisión. En 'Magaly TV La Firme', la conductora cuestionó el desempeño del espacio y la reacción de Llosa ante el cierre de 'La verdad a prueba'.

Magaly Medina cuestiona el cierre del programa y la reacción de Andrea Llosa

Durante su emisión del 5 de mayo, Magaly Medina no evitó referirse al tema y abrió su programa con un análisis directo sobre la salida del aire del espacio conducido por Andrea Llosa. La periodista criticó la forma en que la conductora comunicó la cancelación, especialmente por la actitud que mostró tras conocerse la decisión del canal.

"Ahora esta chica que levantaron su programa de Panamericana, no duró ni dos meses, pero ella se fue muy tranquila y desde una playa presentó su versión 'Simplemente no funcionó pues' qué actitud tan derrotista", expresó Medina, marcando desde el inicio un tono severo en su comentario.

La conductora insistió en que el desenlace no tomó por sorpresa a quienes seguían el programa desde sus primeras emisiones. Según explicó, ya existían señales de bajo rendimiento que habrían anticipado la decisión de la televisora.

"Estuvo acá todo el mundo le decía que el programa no estaba funcionando", señaló, reforzando su postura sobre la falta de conexión con la audiencia.

Además, Medina recordó su experiencia en televisión para respaldar su argumento, destacando las dificultades que enfrentan los programas cuando no logran cifras de rating favorables. En ese sentido, subrayó que la industria televisiva exige resultados constantes para sostener cualquier producción al aire.

"Lo que se busca es que un programa que sale al aire recupere su inversión", comentó durante su intervención, apuntando a la lógica comercial que rige la programación en señal abierta.

Magaly Medina califica de 'conformista' la postura de Andrea Llosa

El momento más fuerte de su comentario llegó cuando Magaly Medina evaluó la reacción pública de Andrea Llosa tras la cancelación de su espacio. Para la conductora de espectáculos, la forma en que la periodista asumió el final del programa refleja una actitud que no encaja con la exigencia del medio televisivo.

"No hay que ser conformistas, en la vida se lucha hasta el último, te vas peleando", afirmó, dejando clara su postura sobre cómo deberían enfrentarse este tipo de situaciones profesionales.

Medina también comparó la televisión con un entorno altamente competitivo, donde solo quienes logran adaptarse y resistir consiguen mantenerse vigentes. En su análisis, describió el medio como un espacio exigente y sin concesiones.

"La televisión es cruel... es una jungla, acá solo los más fuertes sobreviven", sostuvo, reforzando su visión sobre la presión constante que enfrentan los programas en la pantalla chica.

El nuevo cruce entre Magaly Medina y Andrea Llosa evidencia las tensiones del ámbito televisivo en torno al rendimiento y la permanencia en pantalla. Mientras una defiende la exigencia por resultados, la otra enfrenta el cierre de su proyecto bajo escrutinio público, reflejando la naturaleza competitiva de la TV peruana.