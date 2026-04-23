Diego Chávarri da detalles de la relación que tuvo con Onelia Molina: "Me quitó el celular y la billetera"

Como se recuerda, Diego Chávarri se encuentra formando parte del reality 'La Granja VIP' donde está compartiendo el cuarto de capataz con Shirley Arica. Es así como decidió hablar de la relación que tuvo con Onelia Molina.

Diego Chávarri confiesa que él hizo ingresar a Onelia a 'EEG'

Shirley Arica le preguntó directamente a Diego Chávarri sobre sus relaciones pasadas, entonces empieza a mencionar a Onelia Molina, con quien se había comprometido e incluso, planeaban tener hijos. Es así como niega la declaración de su ex donde señalaba que él no deseaba que entrara a 'Esto es Guerra' por celos.

"Si me hizo volar en el programa, le dijo a muchas personas que yo por celos nunca quise que ella entre al programa (EEG). Cuando Jota Benz dice 'brother qué dice, porque soy consciente cuando me llamabas a mí y al Pato para hace todo y que entre'", cuenta Diego a Shirley.

¿Por qué terminaron?

La 'chica realidad' le pregunta la razón por la que terminaron y Chávarrri cuenta que se produjo aparentemente tras una pelea porque la chica reality asistió a una fiesta hasta altas horas de la madrugada sin que él supiera.

"Me llaman de un programa, me dicen 'mira hay unas imágenes de Onelia en una fiesta de tal persona hasta las 4:30 a 5 a.m. ¿Tú sabías?', yo para cuidarla dije 'sí papi, ella puede salir con sus amigos', yo no sabía. La llamé y le digo 'me tengo que enterar por un programa que me acaba de llamar' y me dice 'que he ido con mi hermano', el hermano se fue a la 1:30 a.m. y ella se quedó", cuenta.

Así mismo, Diego Chávarri sigue con su relato y señala que durante la pelea con la odontóloga, ella le quitaba algunas de sus cosas. Finalmente, decidió separarse de ella por algunas cosas que se enteró de aquella fiesta aparentemente.

"Me quitó el celular, no me dejaba ir, billetera también, cree que soy hue** y de ahí me entero un montón de hue*** de la reu. Le dije '¿Sabes qué? has tus cosas tranquilitas, ahora que salgas a tv nacional que yo te he sido infiel y me has perdonado varias ¿De dónde?", señala el participante.

De esta manera, el expelotero Diego Chávarri sale a revelar en 'La Granja VIP' que Onelia Molina habría mentido sobre su ingreso a 'Esto es Guerra'. Además, de que aparentemente él le habría terminado porque se enteró de algunas cosas que pasó en una fiesta donde fue sola.