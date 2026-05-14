Federico Salazar sorprende a Valeria Piazza con coqueto comentario en vivo: "Ven acá a hacer la vueltita"

Federico Salazar volvió a llamar la atención de los televidentes tras protagonizar un inesperado momento en vivo junto a Valeria Piazza. El periodista, quien actualmente se encuentra soltero tras el fin de su relación con Katia Condos, sorprendió al lanzar un pícaro comentario a su compañera de canal durante una transmisión en directo.

Federico Salazar sorprende a Valeria Piazza en vivo

El curioso momento ocurrió durante la edición del 14 de mayo de 'América Noticias', cuando Valeria Piazza cerraba el bloque de espectáculos bailando al ritmo de Salserín. Sin embargo, la conductora no logró seguir correctamente la coreografía y reaccionó entre risas al darse cuenta del error.

"¡Ay! esa no era la vueltita", dijo entre risas al notar que se había equivocado en el baile. Luego, la conductora aprovechó para despedirse del público con un afectuoso: "Gracias por vernos, un beso grande".

Tras ello, la transmisión regresó a la mesa principal, donde se encontraban Federico Salazar y Verónica Linares. Fue en ese momento cuando el periodista sorprendió con un comentario que desató risas dentro y fuera de cámaras.

"Ven acá a hacer la vueltita", dijo Federico Salazar, provocando una inmediata reacción de sorpresa en su compañera Verónica Linares y varias carcajadas en el set.

Ante el revuelo generado por sus palabras, el conductor decidió aclarar el sentido de su comentario y explicó que hacía referencia a que la exMiss Perú no había mostrado por completo el paso de baile antes de que la cámara cambiara de toma.

"Es que justo hace la vueltita y la cámara cambia", comentó entre risas, dejando en claro que solo bromeaba sobre el breve baile de su compañera y provocando más carcajadas en el set.

Federico Salazar negó nueva relación

En marzo, Federico Salazar y Katia Condos sorprendieron al anunciar públicamente el fin de su matrimonio mediante un comunicado. La noticia generó gran repercusión debido a los más de 30 años de relación que compartieron.

Tiempo después, el periodista fue captado en actitud cercana con una mujer identificada como Erika Manrique, lo que desató especulaciones sobre un posible nuevo romance. Sin embargo, Federico Salazar salió rápidamente a desmentir los rumores y aclaró cuál era realmente su vínculo con ella.

"¿Erika es tu nueva pareja?", se le consultó en Trome. "¡No! Estoy como un monje. Erika es una amiga que me invitó a almorzar a su casa. No hay nada", respondió.

En conclusión, Federico Salazar protagonizó un divertido momento en vivo junto a Valeria Piazza, dejando ver su lado más bromista durante la transmisión de 'América Noticias'. El comentario del periodista rápidamente generó reacciones y risas en redes sociales.