Mario Hart niega tener un interés romántico con Diana Sánchez: "Es difícil mirarla con otros ojos"

En los últimos días, Diana Sánchez ha estado anunciando su amor por Mario Hart afirmando que le gustaba cuando lo conoció en 'Combate'. A pesar de haberse confesado frente al piloto, él niega que vaya a pasar algo entre ellos.
Mario Hart chotea a Diana
Después de que Diana Sánchez confesara aparentemente sentir algo más que una amistad por Mario Hart, el piloto fue entrevista por el programa 'Amor y Fuego'. En ese sentido, el esposo de Korina Rivadeneyra afirma que la exchica reality es una gran amiga que ha tenido desde 'Combate', al igual que muchas otras.
"Diana siempre ha sido una linda amiga, una buena amiga. Siempre tuve con ella una buena amistad, al igual que con muchas otras chicas del reality", dijo.
En ese sentido, el reportero le consulta si alguna vez pensó en la posibilidad de que tengan algo en el pasado o futuro. Ante esto, Hart descarta por completo aquella idea.
"No, imagínate. La verdad que no, siempre hemos sido muy buenos amigos y siempre nos hemos tenido mucha confianza como para vacilarnos y chacotear, pero más allá de eso no", agregó.
Así mismo, Mario Hart aclara que siempre ha tenido una amistad con Diana Sánchez durante todos estos años logrando tener una gran confianza, pero que nunca la podría mirar de manera romántica como los han intentado vincular en muchas ocasiones.
"A la chata siempre la he visto como una muy buena amiga, cuando hay tan linda amistad es difícil mirar con otros ojos", señaló.
Diana Sánchez confiesa su amor a Mario Hart
En el podcast 'Sin más que decir', Mario Hart fue invitado para que converse frente a frente con Diana Sánchez tras decir hace unos días que sí le gustaba cuando estaban juntos en Combate. Es así como la exchica reality terminó confesando.
"Te amo desde el primer día que te vi, siempre chatito", expresó Diana, y Mario Hart respondió: "No me digas eso".
En otro momento, la joven señala que todo se trataría parte de una broma solamente, pero que sí tiene un cariño especial hacia el ex de Alejandra Baigorria.
De esta manera, Mario Hart decidió responder a la confesión de amor de Diana Sánchez señalando que siempre existirá una amistad entre ellos y que nunca ha pensado en verla con otros ojos. Afirmando así que su vinculo como amigos se mantendrá firme desde que se conocieron en el programa de 'Combate'.