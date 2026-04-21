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Actor Rodrigo Brand pide disculpas tras agredir a reportero de Magaly TV: "No me siento orgulloso de lo ocurrido"

El actor mexicano Rodrigo Brand se pronunció tras el altercado con la prensa y ofreció disculpas públicas, asegurando que asume su responsabilidad por lo ocurrido.

Rodrigo Brand se disculpó por su comportamiento violento con la prensa.
Rodrigo Brand se disculpó por su comportamiento violento con la prensa. (Composición Karibeña)
21/04/2026

El actor Rodrigo Brand se encuentra en medio de la polémica tras verse involucrado en un altercado violento con el equipo de 'Magaly TV: La Firme' que lo grabó mientras estaba con Mayra Goñi. Tras lo ocurrido, el mexicano decidió pronunciarse y compartió un comunicado en el que reflexiona sobre su comportamiento.

Rodrigo Brand rompe su silencio tras incidente con reportero

Tras la difusión de las imágenes del incidente, el actor Rodrigo Brand decidió pronunciarse públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un comunicado a la opinión pública. En él, reconoció que su reacción no fue la adecuada y asumió responsabilidad por lo ocurrido.

"El último fin de semana, en horas de la madrugada, viví una situación que se salió de control y en la que estuve involucrado junto a mi hermano. No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas", expresó.

Asimismo, el protagonista de 'Valentina Valiente' remarcó que lo ocurrido no refleja sus valores y aseguró que busca aprender de esta experiencia. Además, señaló que tanto el respaldo recibido como las críticas le han servido para analizar lo sucedido. 

"Creo firmemente en el respeto, hacia mí mismo y hacia los demás, y lo sucedido no representa quién soy ni cómo elijo manejarme. Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia. Gracias a quienes han mostrado su apoyo y también a quienes, desde la crítica, me impulsan a reflexionar", agregó. 

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Rodrigo Brand hizo mea culpa en comunicado.
Rodrigo Brand hizo mea culpa en comunicado.

Rodrigo Brand protagonizó violento altercado

El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando Rodrigo Brand y Mayra Goñi fueron captados por la prensa besándose, pese a que anteriormente habían negado un vínculo sentimental. La situación tomó un giro más tenso cuando el actor reaccionó de forma violenta contra los reporteros del programa de Magaly Medina, lanzando manotazos, patadas e incluso dañando una de las cámaras del equipo. 

"Me da lastima el periodismo qué haces pinche imbécil cab***", respondió furioso el actor mexicano. "¿Qué estás haciendo? ¿De esto están orgullosos tus papás, cab***?", gritó en otro momento el actor mientras arremetía de forma agresiva. 

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En conclusión, el actor Rodrigo Brand ofreció disculpas públicas tras el altercado con la prensa, reconoció su responsabilidad y aseguró que buscará aprender de lo ocurrido. Hasta el momento, Mayra Goñi no se ha pronunciado sobre el incidente.

Temas relacionados Disculpas Magaly Tv La Firme Mayra Goñi Prensa Rodrigo Brand

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