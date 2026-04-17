Mamá de Milett Figueroa responde a rumores de que Marcelo Tinelli mantenía a su hija: "A llorar al río"

Luego de que se confirmara el fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la polémica no se hizo esperar. Desde Argentina empezaron a salir comentarios que dejaron mal parada a la modelo, pero su mamá, doña Martha Valcárcel, no se quedó callada.

Mamá de Milett Figueroa responde a críticas tras ruptura con Tinelli

La polémica sigue creciendo tras la ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Esta vez, quien salió al frente fue su mamá, doña Martha Valcárcel, quien no dudó en responder a las críticas que llegan desde la prensa argentina.

Y es que, tras el fin de la relación, varios programas en Argentina empezaron a lanzar fuertes críticas contra Milett, dejando entrever que su estilo de vida dependía del conductor. Esto no le gustó nada a su familia.

Desde el otro lado del continente, los comentarios no han sido nada suaves. En televisión y redes, se insinuó que Milett habría perdido beneficios tras terminar su relación.

"Se le acabaron las tarjetas, la casa, la bisutería", "Estos que no están juntos, no importa quién cortó", "Las carteras, los teléfonos, la casa que le alquilaron", dijeron.

@ameg_pe 17.04.26 | Mamá de Milett Figueroa desmiente que Marcelo Tinelli mantenía a su hija. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Estas frases generaron molestia, ya que daban a entender que la modelo vivía gracias a Tinelli. Ante esto, la mamá de Milett no se quedó callada. En conversación con "América Hoy", respondió con ironía cuando le contaron lo que se decía.

"(Estaba viendo LAM y comentaron nuevamente de Milett. Ángel de Brito dijo ahora se acabaron las tarjetas, la casa, carteras...) Jajaja uyyyyy que penitaaaa", escribió Martha Valcárcel, dejando claro que no le toma importancia a esos comentarios.

Pero luego fue más directa y defendió el trabajo de su hija, resaltando su trayectoria y el respaldo que tiene del público. Además, dejó en claro que su éxito no es casualidad, sino fruto de su esfuerzo.

"(Como mami me imagino que igual hay incomodidad) Con más de 15 años en el mundo del espectáculo trabajando, de muy buena familia, con talento belleza y amada por millones de fans a nivel internacional", expresó.

Resalta su carrera y logros

Doña Martha también aprovechó para recordar que Milett tiene una trayectoria larga en el mundo artístico y que sigue creciendo profesionalmente. Dejó claro que su hija no necesita de nadie para seguir avanzando.

"Miren la 8va película que está haciendo, con una de las productoras más importantes del país", señaló, refiriéndose a "La Gran Sangre".

Sin duda, lo que más llamó la atención fue la forma en que respondió a los rumores de que Tinelli la mantenía, dejando en claro su postura frente a esas críticas. Además, defendió con firmeza la independencia y el trabajo de Milett.

"(Dan a entender que Milett se quedó sin las comodidades que tenía. Dejando entrever que todo este tiempo Marcelo la mantuvo) A llorar al río. 15 años trabajando y ganando muy bien gracias a su talento y a Dios que la ama. Y antes por sus padres empresarios profesionales y de muy buenas familias", escribió.

En conclusión, Doña Martha respondió fuerte a las críticas contra su hija Milett Figueroa y defendió su carrera. Dejó en claro que no permitirá que se hable mal de ella. Mientras tanto, la historia entre Milett y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, y todo indica que la polémica aún no termina.