Melissa Klug manda indirecta a Jesús Barco tras su mensaje: "Formar una familia no es para cualquiera"

Desde hace unos meses, todo parecía indicar que estaba bien entre Melissa Klug y Jesús Barco, pero tras el mensaje del futbolista corren los rumores de una posible separación nuevamente. Ahora, la empresaria habría respondido con todo.

Melissa Klug indirecta en sus redes

La página de Instarándula reveló lo que Melissa Klug compartió en los últimos días en sus redes sociales. En aquel mensaje, la 'Blanca de Chucuito' estaría mandando ciertos mensaje hacia el padre de su última hija, Jesús Barco.

"Tremendo facto que acabo de leer: 'Hacer lo correcto no te garantiza reciprocidad, pero te deja dormir en paz'", expresa en uno de los mensajes que compartió.

Así mismo, la madre de Samahara Lobatón también compartió otra dedicatoria donde señala que aparentemente la paternidad no es para cualquier persona, porque tendría que sacrificar muchas cosas, pero que muchos de ellos prefieren la salida fácil.

"Formar una familia no es para cualquiera. Hay que dejar la calle, el relajo y comprometerse de verdad. Muchos no lo logran porque prefieren lo fácil, pero lo más valioso está en casa", señala.

Melissa Klug indirecta en sus redes pic.twitter.com/IQanVIFQjq — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) May 8, 2026

¿Qué pasó con Jesús Barco?

A través de su cuenta de Instagram, Jesús Barco sorprendió al compartir una fotografía donde se le luce muy solitario junto a un largo mensaje donde expresa sus sentimiento. En inicio menciona que nunca imaginó compartir de aquella manera su vida, pero que tiene algunas cosas que decir.

"Primero quiero pedirle perdón a mi familia en general por todo el daño que he causado a lo largo por mis malas decisiones, estoy tratando de buscar salida", dijo.

El joven deportista que mantiene una relación actual con Melissa Klug desde febrero de este año tras reconciliarse, afirma que ha cometido muchos errores que hizo daño a su familia y no duda en pedirles perdón. Luego, expresa que aparentemente estaría pasando por la depresión y que necesita tiempo para reencontrarse.

Todo este mensaje profundo sobre su vida y sentimientos, haría pensar sobre una nueva separación con Melissa Klug. Además, menciona a la hija que tienen en común donde también le pide perdón y que siempre la amará.

De esta manera, Melissa Klug habría respondido al supuesto perdón de Jesús Barco en redes sociales, donde ella señala que hay personas que se sacrifican por su familia priorizándola, y otros que no. Esto hace más fuerte los rumores de separación de la pareja, que hace unos meses solo se reconciliaron.