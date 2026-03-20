Alejandra Baigorria se conmovió al ver llorar a Said Palao en EEG: "No suele expresar sus sentimientos"

El drama continúa. Alejandra Baigorria habló sobre el momento en que vio a Said Palao pedirle perdón en "Esto es guerra", donde el chico reality rompió en llanto frente a cámaras. La empresaria no ocultó su emoción y confesó que fue un golpe fuerte verlo así.

Alejandra Baigorria asegura que fue fuerte ver a Said Palao llorar

El escándalo sigue dando de qué hablar. Alejandra Baigorria rompió su silencio luego de ver a Said Palao pedirle perdón en pleno programa "Esto es guerra". El chico reality no pudo contener las lágrimas, y esa escena terminó afectando a la empresaria.

En una entrevista para "Sin más que decir", Alejandra contó cómo vivió ese momento desde su casa y dejó en claro que no fue fácil para ella verlo así. Alejandra confesó que sí vio el programa y que le impactó ver a Said llorando, ya que no es algo común en él.

"Sí claro. 'Esto es Guerra' es algo que yo veo siempre. Es mi casa, mi familia, amo verlos competir. Ese punto de rating extra es mío siempre. Sí lo vi, es difícil para mí y sé que para él también es difícil", señaló.

Para ella, ese momento fue distinto, porque conoce cómo es él en realidad. La empresaria también reveló que la situación entre ambos está bastante tensa. Tras el ampay, prácticamente han dejado de hablar. Pero luego dejó claro que el momento que viven es complicado y que la comunicación entre ambos es casi nula.

"Fuera que ahorita nosotros estemos en un momento de casi no hablarnos, escucharlo así fue fuerte para mí. Said no es una persona que llore, que exprese sus sentimientos, es una persona que es seca ante el público, ante las declaraciones", contó.

A pesar de todo, Alejandra aseguró que no le desea nada malo a Said. Aunque reconoce que cometió un error grave, no quiere verlo sufrir. Sin embargo, también dejó en claro que el dolor sigue presente y que no es algo que se supere de un día para otro.

"Y bueno, supongo que él está mal y no me gusta ver mal a las personas. Y porque haya cometido un gravísimo error no le desearía el mal a él ni a nadie", expresó.

Alejandra fue sincera al decir que lo que está viviendo es muy duro. Incluso, adelantó que vienen días complicados. Sus palabras reflejan que aún está tratando de procesar todo lo que ha pasado.

"Esto sigue siendo doloroso y va a ser doloroso para mí y van a venir días más difíciles, y nada Pía, tú como mujer debes entender que es difícil", comentó Alejandra a la conductora del programa.

Said pidió perdón a Alejandra en "Esto es Guerra"

Un día anterior, Said Palao sorprendió al público al pedir disculpas en vivo en "Esto es Guerra", mostrando su arrepentimiento. El momento fue uno de los más comentados de la noche, pues el esposo de Alejandra Baigorria se quebró en vivo por el ampay en Argentina.

"Quiero pedirle perdón a mi esposa. Pido perdón a mi familia por haberlo envuelto en todo esto. Ella, como dice, no se merece todo lo que le está pasando, que yo le haya expuesto, no se merece ninguna de las cosas que yo le estoy haciendo pasar. No he sabido valorar nada, la entrega, el cariño. Es muy difícil ahora tratar de explicar lo arrepentido que estoy por esta situación", dijo.

En conclusión, Alejandra Baigorria dejó claro que ver a Said Palao llorar en vivo en "Esto es Guerra" fue un momento muy duro, sobre todo porque no es alguien que suela mostrar sus emociones. Aunque reconoce su arrepentimiento, el dolor por lo ocurrido sigue presente y la distancia entre ambos se mantiene. La relación atraviesa uno de sus momentos más difíciles y el futuro aún sería incierto.