Janet Barboza cree que Alejandra Baigorria lanzó indirecta a Onelia Molina: "Le mandó su chiquita"

Janet Barboza opinó sobre las declaraciones de Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Durante el programa "América Hoy", la conductora dejó entrever que habría lanzado su "chiquita" a Onelia Molina.

¿Alejandra Baigorria mandó dardo a Onelia Molina?

El escándalo por el ampay en Argentina sigue encendiendo la farándula. Esta vez, Janet Barboza opinó sin filtros sobre las palabras de Alejandra Baigorria y dejó entrever que habría lanzado una indirecta que no pasó desapercibida.

Durante el programa "América Hoy", la conductora analizó la situación y aseguró que, aunque entiende el dolor de Alejandra, hay detalles que llaman la atención y que no se pueden ignorar. Janet empezó mostrando comprensión por lo que está viviendo Alejandra tras la polémica. Según dijo, muchas mujeres han pasado por lo mismo.

"Por supuesto que te entendemos Alejandra Baigorria, por supuesto que entendemos tu malestar, al menos yo que también he pasado por eso como millones de mujeres pasamos por esta situación ella, pide tiempo evidentemente, nadie le está diciendo que deje a Said. Ella es una mujer adulta sabrá lo que hace", comentó.

Sin embargo, no se quedó ahí. También analizó una frase que, para ella, tenía un mensaje oculto. Janet explicó que hubo una parte del discurso de Alejandra que sonó como una indirecta hacia otra persona involucrada en el escándalo: Onelia Molina.

"No sé si me he equivocado, no sé si soy una mal pensada, no sé si escucho cosas que no son, pero ella dice: 'En mi caso no es un enamoradito más, digamos no es un noviecito más, no, somos una familia' y acá siento yo que Alejandra le da una chiquita a Onelia, siento yo que se la manda a Onelia", señaló.

Pide respeto para todas las relaciones

Más allá de la polémica, Janet hizo un llamado claro a la empatía. Para ella, no solo una persona está afectada, sino varias.

"Y creo yo Alejandra que si bien es cierto tú te has casado y decidiste exponer tu matrimonio. Creo que también hay que respetar las relaciones de las demás personas, porque para Onelia puede ser su enamorado de un año, dos, tres, cuatro años, puede haber tenido toda la fe del mundo este hombre, en realizar una familia, también está afectada y también sufre como tú", expresó.

Con esto, dejó en claro que todas las relaciones merecen respeto, sin importar si hay matrimonio o no. La conversación continuó con la opinión de Rebeca Escribens, quien respaldó lo dicho por Janet y reforzó la idea.

"Eso lo que tú acabas de decir Janet es súper importante, las relaciones son relaciones con o sin papel, cuando y más aún cuando ya conviven y comparten una vida juntos, bajo un mismo techo. Eso que no quede la menor duda", afirmó.

En conclusión, Janet Barboza opinó que Alejandra Baigorria habría mandado su "chiquita" a Onelia Molina con sus declaraciones, pero también le pidió respeto, recordando que ambas relaciones merecen ser valoradas. Para la conductora, más allá de la polémica, lo importante es entender que las dos estarían pasando por un momento difícil.