Rebeca Escribens vivió incómodo momento en TV tras polémico movimiento de bailarín: "¡Sáquenlo!"

Rebeca Escribens vivió un momento inesperado en "América Hoy" durante un casting para bailarines de Yahaira Plasencia. Un participante realizó un acto fuera de lugar en plena transmisión en vivo. El episodio se viralizó y generó reacciones por su conducta y la rápida intervención de producción.

Bailarín realiza acto inapropiado y es retirado del set

El momento se produjo mientras los participantes mostraban sus habilidades en el escenario. En medio de la presentación, uno de los jóvenes se acercó a Rebeca Escribens y realizó un movimiento obsceno que sorprendió a todos en el set. La reacción fue inmediata.

El conductor Edson Dávila interrumpió la transmisión para poner orden y exigir la salida del participante, dejando clara su postura frente a lo ocurrido. "Sáquenlo por favor por faltoso te voy a eliminar te retiras te vas, te vas. Perdón Rebeca", expresó enérgicamente.

El incidente no pasó desapercibido en redes sociales, donde usuarios cuestionaron duramente la actitud del bailarín y respaldaron la reacción del conductor. Comentarios como:

"Bueno reacción del conductor. Hace respetar a su amiga", "No da risa, tremenda falta de respeto" y "No podemos minimizar eso" reflejaron el rechazo generalizado del público frente a este tipo de comportamientos en televisión.

Rebeca Escribens se quiebra al hablar de Federico Salazar y Katia Condos

Días antes de este incidente, la conductora también protagonizó un momento emotivo en el mismo programa al referirse a la separación de sus amigos Federico Salazar y Katia Condos. Visiblemente afectada, Escribens tomó unos minutos para expresar su sentir, recordando la cercanía que mantiene con ambos desde hace varios años.

"Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común", dijo visiblemente afectada.

La presentadora también pidió que el tema se trate con mucho respeto. Señaló que la pareja siempre mantuvo su vida privada lejos de los escándalos.

"Sí, efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir...", comentó y no pudo continuar, pues terminó quebrándose en vivo.

Los recientes episodios de Rebeca Escribens muestran las dos caras de la TV en vivo: tensión e instantes emotivos. Mientras el incidente en el casting generó indignación, sus palabras sobre Federico Salazar y Katia Condos revelaron su lado humano. Ambos momentos reflejan el impacto del entretenimiento en protagonistas y audiencia.