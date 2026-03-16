Xiomy Kanashiro vivió tenso momento al pensar que se encontraría con Yahaira Plasencia en TV: ¿Qué hizo?

En los últimos meses, Xiomy Kanashiro ha llamado la atención por su relación con Jefferson Farfán. Desde que se hizo público el romance, muchos la comparan con Yahaira Plasencia, expareja del exfutbolista. En medio de esta exposición mediática, la influencer protagonizó un momento inesperado en una transmisión en vivo que se volvió viral.

Xiomy Kanashiro reacciona ante posible encuentro con Yahaira

Durante la sección del horóscopo en el programa, la conductora Rebeca Escribens decidió hacer una broma en vivo al notar que el signo Tauro estaba representado por una fotografía de Yahaira Plasencia. Aprovechando el momento, la presentadora insinuó que la cantante podría aparecer en el set en cualquier momento.

"Va a venir Yahaira en breve. Tendremos presente acá a la Yaha", comentó Escribens entre risas, generando sorpresa en el estudio.

La reacción de Xiomy Kanashiro no se hizo esperar. Aunque intentó mantener la calma, respondió de manera directa para continuar con el segmento y evitar darle mayor importancia al comentario.

"Rebeca es el momento del horóscopo. Sigue Frank", respondió tajantemente la influencer, lo que provocó las risas de la conductora y del resto del equipo en el set.

El momento no tardó en circular en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron la reacción de Kanashiro y el tenso contexto que se generó debido a la constante comparación mediática entre ella y la intérprete de salsa.

@rkt696 Xiomy Kanashiro reacciona al creer que Yahaira Plasencia llegaría al set de América Hoy ♬ sonido original - rkt696

Xiomy Kanashiro confiesa que 'parchó' a Farfán antes de su relación

Xiomy Kanashiro sorprendió al contar cómo empezó realmente su relación con Jefferson Farfán. La modelo y bailarina reveló en el pódcast "Edson pa qué más" que, antes de enamorarse del exfutbolista, ella decidió dejarle las cosas claras desde el inicio.

La popular 'Chinita' contó que ambos estaban solteros cuando comenzaron a conversar. Con el tiempo empezaron a hablar cada vez más seguido y la confianza fue creciendo. Sin embargo, antes de pensar en una relación, Xiomy quiso marcar su posición. Por eso decidió decirle algo directo al exjugador de la selección peruana.

"Me acuerdo que en esos momentos él estaba soltero y yo soltera y no buscaba una relación, la verdad, como que conversábamos más seguido, más fluido y le dije: 'Por si acaso, no voy a ser una más tuya'. No te confundas porque siempre vamos a ser amigos. Me caes bien.... siento que si intentamos algo no va a funcionar y vamos a terminar peleados y a mí no me gusta eso", recordó.

Con esa frase, la bailarina dejó claro que no quería ser una historia pasajera en la vida del exdelantero. Xiomy confesó que no esperaba la respuesta que recibió de Jefferson Farfán. Según contó, ella pensaba que sería quien pondría las reglas desde el principio, pero el exfutbolista terminó sorprendiéndola.

"Él me responde:" ¿Y quién te ha dicho que vas a ser eso? Y yo me quedé en shock, porque iba a ser quien iba a poner las cosas claras y fue él. No me lo esperé y por eso dije: 'Ah bueno, entonces, podemos intentarlo'", relató.

Los recientes episodios de Xiomy Kanashiro reflejan el interés que genera su relación con Jefferson Farfán. Entre momentos virales y confesiones sobre su romance, la influencer sigue en el foco mediático. Mientras tanto, continúa con su carrera en TV y redes, manejando con cautela las comparaciones con el pasado del exfutbolista.