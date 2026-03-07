Xiomy Kanashiro revela que cuadró a Jefferson Farfán antes de iniciar su romance: "No voy a ser una más"

Xiomy Kanashiro confesó detalles poco conocidos sobre el inicio de su relación con Jefferson Farfán. Durante una conversación en el pódcast "Edson pa qué más", la popular 'Chinita' recordó cómo comenzó su historia con el exfutbolista y reveló que, antes de enamorarse, ella le dejó las cosas claras.

Xiomy Kanashiro confiesa que 'parchó' a Farfán antes de su relación

Xiomy Kanashiro sorprendió al contar cómo empezó realmente su relación con Jefferson Farfán. La modelo y bailarina reveló en el pódcast "Edson pa qué más" que, antes de enamorarse del exfutbolista, ella decidió dejarle las cosas claras desde el inicio.

La popular 'Chinita' contó que ambos estaban solteros cuando comenzaron a conversar. Con el tiempo empezaron a hablar cada vez más seguido y la confianza fue creciendo. Sin embargo, antes de pensar en una relación, Xiomy quiso marcar su posición. Por eso decidió decirle algo directo al exjugador de la selección peruana.

"Me acuerdo que en esos momentos él estaba soltero y yo soltera y no buscaba una relación, la verdad, como que conversábamos más seguido, más fluido y le dije: 'Por si acaso, no voy a ser una más tuya'. No te confundas porque siempre vamos a ser amigos. Me caes bien.... siento que si intentamos algo no va a funcionar y vamos a terminar peleados y a mí no me gusta eso", recordó.

Con esa frase, la bailarina dejó claro que no quería ser una historia pasajera en la vida del exdelantero. Xiomy confesó que no esperaba la respuesta que recibió de Jefferson Farfán. Según contó, ella pensaba que sería quien pondría las reglas desde el principio, pero el exfutbolista terminó sorprendiéndola.

"Él me responde:" ¿Y quién te ha dicho que vas a ser eso? Y yo me quedé en shock, porque iba a ser quien iba a poner las cosas claras y fue él. No me lo esperé y por eso dije: 'Ah bueno, entonces, podemos intentarlo'", relató.

La reacción del deportista la dejó totalmente desconcertada. Incluso aseguró que ese momento fue clave para cambiar su forma de pensar sobre él. Después de esa conversación, Xiomy decidió darse la oportunidad de conocerlo mejor.

Xiomy y Jefferson Farfán primero fueron amigos

En el pódcast "La Manada", Xiomy explicó que su historia con Farfán no comenzó directamente como una relación amorosa. Antes de convertirse en pareja, ambos mantuvieron una amistad que se fue fortaleciendo con el tiempo.

Hoy, después de más de un año juntos, la modelo asegura que vive un momento muy bonito con el exfutbolista. La bailarina explicó que lo que más valora es la amistad que construyeron antes de enamorarse.

"El día de hoy mi relación la siento muy bonita, me siento muy feliz, orgullosa del hombre que tengo al lado", dijo. "Es una amistad muy bonita que me daría pena que se malogre en algún momento, pero me enamoré", expresó.

Otro detalle que llamó la atención fue que Xiomy contó que, cuando escuchó por primera vez el nombre de Jefferson Farfán, en realidad no estaba interesada en conocerlo. Según relató, un familiar fue quien le comentó que el exjugador quería presentarse con ella. Pero cuando supo quién era, su reacción fue inmediata.

"Jefferson y yo nos conocemos desde hace cinco años, bueno, ya seis años, y por medio de un familiar me llega al oído algo como: 'Tengo un primo que quiere conocerte'. Ya por ahí vi quién era y dije: 'No, no estoy interesada'", confesó.

En conclusión, Xiomy Kanashiro reveló que su relación con Jefferson Farfán empezó con un "parche" que ella misma decidió poner desde el inicio para dejar claras sus intenciones. Aunque al principio no estaba interesada en conocer al exfutbolista, con el tiempo la amistad entre ambos creció y terminó convirtiéndose en una relación que hoy ya supera el año.