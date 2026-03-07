Amor Rebelde sufrió atentado durante su concierto en Trujillo que dejó más de 30 heridos

La delincuencia y extorsiones en el país sigue causando miedo entre los ciudadanos. Ahora, el grupo Amor Rebelde fue víctima de un ataque en una discoteca mientras realizaban una presentación en el escenario causando pánica entre el público.

Ataque en discoteca de Trujillo

En la madrugada del sábado 7 de marzo, alrededor de las 3:30 a.m. ocurrió la detonación de un artefacto explosivo en la discoteca Dali en Trujillo. El evento musical estaba completamente lleno y en el escenario estaba la agrupación Amor Rebelde.

Según se ha revelado hasta el momento, hay alrededor de 34 personas heridas tras el pánico que ocasionó la explosión en el local nocturno. La mayoría de las personas sufrieron por las esquirlas y contusiones producto de la onda expansiva.

Por medio de las redes sociales, se ha viralizado varios videos donde el grupo estaba bailando cuando se escuchó una fuerte explosión causando alarma entre el público. Varias de las personas invitadas han compartido los que han grabado y cómo ha causado gran conmoción en aquel momento.

Amor Rebelde se pronuncia

Tras los hechos ocurridos, Amor Rebelde se pronunció debido a que se encontraba a mitad de su presentación cuando ocurrió el atentado en el centro nocturno de Trujillo. Por ello, decidieron pronunciarse por medio de un comunicado.

"Lamentamos profundamente los hechos ocurridos la noche de ayer en la discoteca donde tuvimos la oportunidad de presentarnos. Queremos también informar que todos los integrantes de la orquesta nos encontramos bien. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con todas las personas afectadas, sus familias y seres queridos en este difícil momento", expresaron.

Así mismo, el grupo de cumbia expresó su solidaridad con las personas que han resultado heridas en este ataque a la discoteca. Además, que estarán orando por todas las personas afectadas en este momento complicado que han pasado.

"Nos unimos en oración por la pronta recuperación de quienes resultaron heridos y por la fortaleza de cada familia que hoy atraviesa esta dolorosa situación. Elevamos nuestras oraciones para que Dios brinde consuelo, paz y fortaleza a todos los afectados", señalaron.

De esta manera, el grupo Amor Rebelde ha señalado que todos sus integrantes se encuentran bien tras la explosión de una artefacto cuando se presentaban en la discoteca Dali en Trujillo. Además, expresaron su solidaridad por aquellas personas que han salido heridas en este atentado. Hasta el momento, se han reportado 34 personas que resultaron heridos en el lugar.