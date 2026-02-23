RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡LAMENTABLE!

Crimen en SJL: Dueño de discoteca pierde la vida tras ataque armado en plena vía pública

El empresario fue interceptado por sujetos armados en los exteriores de su local en Zárate y murió tras recibir múltiples disparos; cámaras de seguridad captaron la huida de los atacantes.

Dueño de discoteca es acribillado en la puerta de su local en San Juan de Lurigancho.
Dueño de discoteca es acribillado en la puerta de su local en San Juan de Lurigancho. (Composición: La Karibeña)
23/02/2026

El empresario Ronald Márquez Sotelo murió tras recibir múltiples disparos en los exteriores de su local, ubicado en la zona de Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo y ha generado alarma entre los vecinos, quienes denuncian un aumento sostenido de la violencia en el sector.

Así ocurrió el ataque armado

Según la Policía Nacional del Perú, el crimen ocurrió en la cuadra dos del jirón Wiracocha, cuando la víctima se encontraba en los exteriores de la discoteca Terrazas, de su propiedad. Allí, dos sujetos armados interceptaron a Márquez Sotelo en la puerta del local, abrieron fuego sin darle opción de defensa y lo dejaron tendido en el pavimento antes de huir.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento exacto de la agresión y la posterior huida. De acuerdo con fuentes policiales, los sicarios abordaron un automóvil blanco en el que los esperaba un tercer cómplice y huyeron con dirección a la avenida Gran Chimú.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar y recogieron al menos doce casquillos de bala esparcidos en la escena del crimen. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima habría recibido amenazas previas. Las autoridades investigan si el móvil estaría vinculado al presunto incumplimiento de pago de cupos por extorsión, modalidad delictiva que afecta a diversos negocios de la zona.

Tras confirmarse el fallecimiento, un representante del Ministerio Público certificó la muerte y ordenó el levantamiento del cadáver. Posteriormente, trasladaron el cuerpo a la Morgue Central de Lima para las diligencias de ley.

Matan a dueño de discoteca en San Juan de Lurigancho

Vecinos denuncian creciente inseguridad

El asesinato de Ronald Márquez Sotelo ha reavivado la preocupación de los residentes de Zárate. Los vecinos aseguran que los hechos violentos se repiten con frecuencia y que el patrullaje policial resulta insuficiente.

"Han venido también hasta del Ejército a llevarse a las personas, pero lamentablemente quedan en saco roto, porque vuelve todo a cero cada vez que pasa una semana", manifestó un vecino, evidenciando su frustración ante la falta de resultados sostenidos.

Otro residente señaló que cada fin de semana se registran incidentes similares y que la presencia constante de personas en estado de ebriedad incrementa el riesgo para comerciantes y transeúntes. Recordaron además que en agosto del año pasado se produjo otra balacera en la zona que dejó tres víctimas mortales, lo que confirma que no se trata de un caso aislado.

Las autoridades han señalado que los videos de las cámaras de seguridad serán determinantes para identificar a los responsables. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los implicados y esclarecer completamente el crimen.

En conclusión, el asesinato de Márquez Sotelo no solo enluta a su familia y allegados, sino que también expone la crítica situación de seguridad que enfrentan comerciantes en San Juan de Lurigancho. Los vecinos exigen acciones concretas y mayor presencia de las fuerzas del orden para frenar la ola de criminalidad que amenaza sus calles.

