Pamela López rompe en llanto antes de su ingreso a 'La Granja VIP': "Ha sido bien complicado"

La influencer Pamela López vuelve al centro de la atención tras confirmarse su participación en el reality La Granja VIP, donde permanecerá aislada cerca de tres meses. El reto la obligará a mantenerse alejada de sus hijos durante ese tiempo. En redes sociales, la expareja del futbolista Christian Cueva se mostró visiblemente afectada por la separación temporal.

Pamela López se muestra conmovida antes de ingresar al reality

A través de su cuenta oficial de Instagram, Pamela López contó a sus seguidores que ya se encontraba instalada en el hotel donde iniciará el proceso previo a su ingreso al programa. En el clip que publicó, la influencer aparece recostada en una cama, con los ojos enrojecidos y señales evidentes de haber llorado.

La figura pública explicó que la jornada había sido especialmente complicada debido a la despedida de sus hijos, ya que durante su permanencia en el reality no tendrá contacto directo con ellos.

"La verdad que ha sido un día bien complicado para mí. Miren... ya estoy aquí en el hotel con mis 50 maletas, pidieron dos, pero yo traje tres y medio. Se supone que de ahí tengo que separar la ropa que voy a llamar a la granja", expresó.

El video muestra un momento íntimo de la influencer, quien dejó ver el impacto emocional que le genera esta etapa. Sin embargo, hacia el final del mensaje también intentó transmitir algo de optimismo respecto a lo que vendrá en la competencia.

Pamela López reveló que la producción del programa le había comunicado una noticia que logró levantarle el ánimo en medio de la tristeza por la separación familiar.

"Hay una buena noticia que me acaban de decir, mañana voy a recibir una visita", contó, aunque prefirió no revelar la identidad de la persona que acudirá a verla antes de su ingreso definitivo al reality.

La participación de la influencer en este formato televisivo ha generado gran expectativa entre los seguidores de la farándula, especialmente por la exposición mediática que ha tenido su vida personal en los últimos meses.

Sofía Delgado comparte videollamada con Paul Michael

Mientras Pamela López se prepara para esta nueva experiencia televisiva, otra situación relacionada con su entorno generó comentarios en redes sociales. Sofía Delgado, madre de la hija del cantante Paul Michael, publicó un video que llamó la atención de los usuarios.

En la grabación se observa una videollamada que mantuvo con el artista, vocalista de la agrupación La Combinación de La Habana. La publicación fue acompañada por un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta.

"Lo mal que nos llevamos cuando nadie nos ve", escribió junto al clip. Además, la joven añadió una frase que generó aún más comentarios entre los seguidores que siguen la polémica alrededor de los involucrados: "Ibuprofeno cada 8 horas y si el dolor es muy intenso cada 4", escribió junto a emojis de risa.

La publicación desató diversas reacciones entre los usuarios, quienes especularon sobre el verdadero significado del mensaje y su posible relación con las recientes controversias mediáticas.

La participación de Pamela López en La Granja VIP marca una nueva etapa en su exposición mediática. Aunque la influencer enfrenta con emoción y expectativas este desafío televisivo, también ha mostrado el lado más sensible del proceso, especialmente por la distancia que deberá mantener con sus hijos durante varios meses.