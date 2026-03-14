Pamela López conmovida porque estará alejada de sus tres hijos: "Los voy a extrañar infinito"

En los últimos dos años, Pamela López se ha convertido en una de las figuras de la farándula y fue llamada para participar en el reality de convivencia. Como estará ausente de su casa por tres meses, la influencer decidió dedicarle un mensaje a sus hijos antes de ingresar a 'La Granja VIP'.

Se despide de sus hijos

'La Granja VIP' en un nuevo reality que estará en Perú y será emitida por Panamericana Televisión. Este lunes 16 de marzo será su gran estreno a las 8:30 p.m. donde mostrará a 16 famosos alejados de sus comodidades realizando labores agrícolas durante 13 semanas bajo la conducción de Yaco Eskenazi y Ethel Pozo.

Entre los artistas que estarán será Pamela López, quien es madre de cuatro hijos, pero tres aún son menores de edad. La ex de Christian Cueva decidió compartir un mensaje donde muestra las manos de sus menores hijos expresando lo mucho que los extrañará.

"Los voy a extrañar infinito. Por y para ustedes hasta el último suspiro. Dios me los proteja", expresó.

Pamela López comparte mensaje en sus historias

Mark Vito, Samahara Lobatón, Christian Martínez Guadalupe, Mónica Torres, Renato Rossini Jr., Yiddá Eslava, Gabriela Herrera, Celine Aguirre, "La Mackyna", Miguel Vergara, Pablo Heredia y cuatro famosos más que serán revelados el mismo día de estreno, competirán por un premio de S/ 100,000.

¿Qué dijo Pamela López sobre su ingreso?

En el programa 'Mesa Caliente' se reveló finalmente que Pamela López es una de las participantes del reality 'La Granja VIP' donde tendrá que convivir con otras figuras de la TV durante 3 meses. Aunque reveló que le afectará mucho estar separada de sus hijos, quienes ya saben que se irá por un tiempo de su casa y van contando los días.

"Con mis hijos contamos los días, de verdad quiero que lo tomen en serio porque no es show. Todos los días, mis hijos dicen 'faltan tantos días ¿Y no te vamos a volver a ver?'. No mi amor, claro que me van a volver a ver, no es porque me quiera golpear el pecho, pero hoy por hoy soy mamá y soy papá, soy cabeza de hogar, soy quien se encarga de velar sus noches", declaró.

De esta manera, Pamela López señaló que sus hijos estarán bajo el cuidado de su madre y su hija mayor mientras está en el reality de convivencia. Así mismo, no dudó en expresar que los extrañará mucho durante todo ese tiempo que están alejados.