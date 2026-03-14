Samahara Lobatón se despide de sus hijos antes de ingresar a reality: "Los estoy sacando adelante"

Hace unos días, la influencer Samahara Lobatón ha revelado a sus seguidores de manera oficial que estará en el reality de convivencia 'La Granja VIP'. Es así como la joven estará alejada de sus tres pequeños hijos durante varias semanas.

Samahara Lobatón comparte emotiva despedida

A través de sus redes, Samahara Lobatón ha compartido algunos momentos que pasa con sus hijos. Desde que se convirtió en madre, la influencer siempre ha estado al pendiente de sus pequeños niños y ahora, deberá separarse de ellos durante varias semanas.

La artista ha aceptado participar en el reality de convivencia donde el premio final es una fuerte cantidad de dinero si logra vencer a los otros 15 artistas que competirán. Así mismo, no dudó en compartir un sentido mensaje en sus redes sociales donde luce muy acongojada por tener que dejar a sus niños.

"Como le explico a mi corazón que no estoy haciendo nada malo, que estoy sacando adelante a mis hijos. Como le explico a mi sistema nervioso que es lo que debo hacer, porque en mi casa, mis 3 amores esperan a su mamá fuerte, valiente y capaz, una lloradita y hacer maletas", expresó.

Mensaje de Samahara Lobatón

Luego, la artista también compartió un mensaje donde habla sobre ser madre soltera y sobre en relación a lo que viene pasando en estos momentos. Afirmando que prefiere tener paz en su familia.

"Me quité el papel de víctima porque entendí que ser mamá soltera no me hacía menos mujer, me hacía más valiente. No me fallé, me elegí. Y le enseñé a mi hijo que la paz vale más que una familia solo por apariencia", agregó.

Samahara Lobatón emite comunicado

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón reveló que se ha comunicado con su abogado Wilmer Arica para tomar una decisión importante. La influencer contó que decidió tomar acciones legales contra Bryan Torres para solicitar un aumento de pensión de alimentos de sus hijos en común.

"El día de hoy después de haberme reunido con mi abogado he decidido iniciar las acciones legales correspondientes contra el señor Bryan Torres, a fin de solicitar el incremento de la pensión de alimentos de mis menores hijos, esto debido a que la suma que actualmente viene otorgando por concepto de alimentos resulta insuficiente para cubrir las nuevas necesidades de nuestros hijos", expresó.

De esta manera, Samahara Lobatón ha revelado que cada acción que realiza es en base para el bienestar de sus hijos. Por ello, ingresará a un reality de convivencia para ganar el gran premio mayor y ahora, tiene que despedirse de sus menores hijos por varias semanas que estará ausente.