Valentino Palacios canta "La Borrachita" y Magaly Medina le advierte que ya no tome alcohol: "Ya aprendí"

El joven Valentino es una influencer conocido en las redes sociales, que ha sacado más de una sonrisa por sus pasos de bailes y actitud. Hace poco, estuvo en vuelto en una polémica tras salir de una discoteca, y al estar en el programa de Magaly, le mandó advertencia.

Valentino Palacios canta y Magaly le advierte

En el programa de Magaly Medina, hay un nuevo segmento de karaoke donde varios artistas se presentan para competir entre hombres y mujeres para poder llevarse el ansiado premio final. En esta ocasión, llegó el influencer Valentino donde hizo reír a la conductora de televisión cantando temas de despechadas y también la canción "La borrachita" de Corazón Serrano.

Durante un momento, Milena Zárate menciona que uno de los participantes trajo vino solo para su equipo, pero Magaly le preguntó directamente al influencer si tomó también y le mandó advertencia, ya que hace pocas semanas estuvo en una pelea afuera de una discoteca después de unos tragos.

"¿Tú también estabas en ese grupo?", le preguntó, y Valentino respondió: "No Magaly, yo no estaba (más te vale) ya no, ya aprendí".

Hace mea culpa por el altercado

Durante su participación en El Reventonazo de la Chola, Valentino Palacios fue consultado sobre la pelea que protagonizó con Zamira Grados. El influencer admitió que no esperaba un incidente así en su distrito, donde siempre se ha sentido seguro, y reconoció que actuó sin considerar su condición de figura pública ni medir las consecuencias.

"No sé cómo explicarlo, yo en mi mente no pensaba que era una persona pública, siempre he parado en mi distrito, yo nunca he salido de ahí", confesó el tiktoker en el programa.

Valentino también ofreció disculpas públicas y señaló que ya se resolvió la situación con la persona afectada. Subrayó que no repetirá este tipo de conflictos y afirmó con firmeza que, de ocurrir nuevamente, se retiraría de manera definitiva de la exposición pública.

"Es un tema que he hablado, nos pedimos disculpas mutuamente. Ya es tema que tenía cerrado. No, ya no va pasar y si vuelve a suceder desaparezco definitivamente", aseguró el creador de contenido.

De esta manera, Valentino Palacios ha causado polémica por sus recientes acciones afuera de una discoteca y la agresión, pero hace mea culpa. Es así como Magaly Medina mandó advertencia al influencer, quien señaló que ya aprendió su error y no volverá a cometer algún incidente de esa manera.