Milena Zárate se reencontrará con su prometido tras polémica foto de una mujer: "Cumplimos 5 años de relación"

La artista Milena Zárate ha estado avanzando en su carrera musical en el Perú y manteniendo una relación amorosa a distancia con su tatuador Kalicho. Aunque hubo una polémica por una foto de una mujer, la colombiana decidió perdonarlo y continuar con su compromiso.

Milena Zárate perdonó a su tatuador

Como se recuerda, la colombiana Milena Zárate sorprendió al revelar que se casaría con su tatuador, quien reside en Estados Unidos. Lo que llamó la atención es que después, la pareja estuvo en una polémica luego de que su prometido compartiera la foto de una mujer causando problemas en su relación.

Al parecer, todo ya habría quedado en el olvido porque la hermana de Greissy Ortega reveló que está pronto a viajar para reencontrarse con su prometido. La artista señaló que acaban de cumplir cinco años juntos y desean celebrar. Además, reveló que si bien quiere casarse, ya no quiere tener más hijos.

"La próxima semana me reencuentro con mi amorcito en Estados Unidos, pues acabamos de cumplir cinco años de relación y tenemos que celebrar. Estamos bien a pesar de la distancia, siento que se fortalece día a día. Ya pronto llegará el matrimonio, pero hijos no, ya cerré la fábrica", comentó.

¿Qué pasó?

En una entrevista para el programa 'La Noche Habla', Milena fue consultada sobre los rumores que surgieron luego de que eliminara el video de su compromiso. La colombiana explicó que no terminó con su pareja y que la decisión de archivar el contenido respondió a un malentendido relacionado con una foto que vio de Kalicho junto a otra mujer.

"Primero voy a aclarar que yo no he terminado con Kalicho. Yo he estado trabajando cuando de repente me llegan mensajes donde veía el post en la historia e inmediatamente le mando a él eso y recién he escuchado su explicación", manifestó.

Milena destacó que el video no desapareció de manera definitiva, sino que solo lo archivó mientras aclaraba la situación con Kalicho. Tras escuchar la explicación de su pareja, quien aseguró que la otra mujer era únicamente una clienta, la actriz volvió a confiar en él.

"Yo no lo borré, lo archivé porque después de todo él me mandó un audio donde me explicaba, me manda los screen de la conversación con ella, que es una clienta en realidad", añadió.

De esta manera, Milena Zárate reveló que viene pasando por momentos felices al lado de su tatuador. A pesar del pequeño traspié que tuvo hace unas semanas, la colombiana lo perdonó y estaría por viajar a Estados Unidos para celebrar su aniversario.