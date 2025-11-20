Milena Zárate borra el video donde tatuador le pidió matrimonio ¿Se cancela la boda?

Hace unos días, Milena Zárate estaba feliz anunciando su compromiso con tatuador tras cinco años de relación amorosa. Ahora, la artista decidió borrar el video que tenían juntos de su compromiso y se revela la razón de su aparente distanciamiento.

Milena borra video de compromiso

El programa de 'Magaly TV: La Firme' notó que Milena Zárate borró el video que subió en sus redes sociales donde su tatuador le pedía la mano. Esto llamó mucha la atención y revisaron, que todo había sido ocasionado por una razón en particular.

El tatuador habría compartido una foto donde una joven le había etiquetado dentro de su estudio, pero solo aparecía sus piernas de la chica con un corazón en llamas. Esto no habría sido del agrado de la colombiana, que inmediatamente habría borrado u ocultado el video de la pedida de mano.

¿Qué dijo la colombiana?

Es así como la hermana de Greissy Ortega realizó una entrevista directamente con Magaly Medina para consultarle sobre las recientes acciones, ya que hace unos días estaba feliz de haberse comprometido eligiendo una fecha para casarse y dónde. La artista fue clara y sincera.

"Esa foto me sacó de honda no me gustó todo el contexto, ni la foto, nada y lo primero que hice fue mandarle la foto. Me ha mandado un montón de mensajes. Yo no estoy ahorita para matarme la cabeza, estoy en una relación de lejos por más que tenemos cinco años, nunca me ha dado indicios de nada", expresó.

Luego, Milena Zárate comenta que a pesar de estas acciones, su pareja nunca le ha dado indicios de infidelidad o de ocultar algo, pero no desea conversar con él actualmente porque está muy molesta, pero esperará estar más tranquila para hablarlo.

"Este tipo de cosas, él lo repostea y lo saca, es como por qué. No he querido conversar con él, prefiero que se me pase y estar más tranquila para aclarar las cosas. No hemos terminado, no hemos conversado, tengo mensajes de él y me daré tiempo de escucharlos", dijo la cantante colombiana en la entrevista.

De esta manera, Milena Zárate deja en claro que la relación con su tatuador aún estaría vigente dependiendo de las explicaciones que le de. Ya que no fue de su agrado que compartiera una foto de la joven en sus redes donde aparece sus piernas y donde lo etiquetaron con un emoji de corazón ardiente.