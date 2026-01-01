¿Indirecta a Cueva? Pamela López cumple citación legal y lanza mensaje: "Creo más en la justicia divina"

Pamela López volvió a estar en el centro de la atención pública al compartir una imagen desde las oficinas de Medicina Legal. La influencer confirmó que acudió a una citación legal en los últimos días del 2025 y acompañó la publicación con un mensaje que muchos interpretaron como una clara indirecta para Christian Cueva.

Pamela López acude a Medicina Legal

Pamela López decidió mostrar que estaba cumpliendo con lo dispuesto por la ley. En una imagen compartida en sus historias de Instagram, la influencer aparece dentro de las instalaciones de Medicina Legal, dejando en claro que no se trataba de una visita casual. Según lo mostrado, la diligencia estaría relacionada con una evaluación psicológica, en el marco de un posible proceso legal que la involucra.

Junto a la fotografía, Pamela publicó un mensaje cargado de emociones, donde habló de cómo cierra el año y de lo que ha significado este proceso para ella y su familia. Sus palabras no pasaron desapercibidas.

"Hoy 31 de Diciembre cierro el año con muchas emociones encontradas, con satisfacción personal, con orgullos de mis hijos y de las personas que amo y además cumpliendo con mi citación de acuerdo a ley... Creo en la justicia terrenal pero más en la justicia divina", escribió la influencer, siendo tomado esto último como presunta indirecta.

Además, Pamela adjuntó un documento legal que confirma la citación y detalla la diligencia realizada. En el texto se precisa el lugar y la hora en que debía presentarse, así como el tipo de evaluación programada: psicológica.

Pamela López acude a citación legal el 31 de diciembre. (Instagram)

"La evaluación psicológica de la denunciante/denunciado Maira Pamela López Solórzano se realizará el día 31 de diciembre del año 2025 a las 14:00 pm, por lo que tendrá que concurrir de forma presencial a las oficinas del Instituto de Medicina Legal, sito en Av. Antonio Raymondi 160, La Victoria", se observa en el documento.

Un mensaje como madre y una promesa para el 2026

Horas después, Pamela López volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje más personal, esta vez enfocado en su rol como madre y en todo lo que vivió durante el 2025. La influencer habló sin filtros sobre lo duro que fue el año que termina, pero también dejó claro que no piensa quedarse en el dolor. El mensaje cerró con una frase llena de esperanza y fuerza.

"En 2025 mis hijos vieron a una madre que se quebraba como cristal y en pedazos continuaba, pero en 2026 voy a brillar como un diamante porque es la madre que merecen", se lee.

Pamela López cierra el año con reflexivo mensaje. (Instagram)

En conclusión, Pamela López deja claro que está decidida a enfrentar cualquier proceso legal con firmeza y sin esconderse. Más allá de las polémicas que la han rodeado durante el 2025, la influencer apuesta por cerrar un año complicado y empezar el 2026 con una nueva actitud, enfocada en sus hijos, en su bienestar personal y en la confianza en la justicia terrenal, pero más en la divina.