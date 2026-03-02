RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué dijo?

Pamela López se ríe tras escuchar la romántica dedicatoria de Pamela Franco a Christian Cueva

Por medio de un programa, Pamela López no dudó en reaccionar riéndose al escuchar cómo Pamela Franco le dedicaba un romántico mensaje a Christian Cueva.

Pamela López se ríe de la dedicatoria de Pamela Franco a Christian Cueva
Pamela López se ríe de la dedicatoria de Pamela Franco a Christian Cueva (Composición Karibeña)
02/03/2026

El pelotero Christian Cueva lleva más de un año de relación con Pamela Franco y ahora, han estado hablando sobre una posible boda y sus planes a futuro. Ante esto, Pamela López fue consultada sobre las declaraciones de amor que tuvo la cantante hacia su expareja y así reaccionó. 

Pamela López se ríe de la entrevista

En el podcast 'Q' Bochinche', Pamela López fue invitada al programa digital para que opina acerca de varios temas de la farándula, pero especialmente le mostraron la entrevista que tuvo Christian Cueva en el programa con Orderique donde habla de su relación con Pamela Franco. 

Luego, la artista Pamela Franco no duda en expresar que ha pasado muchas cosas con el 'Aladino' y se han vuelto más fuertes, y por ello, cree que superarán todo. 

"La verdad que si sobrevivimos a todo esto, ya estamos listos para cualquier guerra. Si él y yo no nos amáramos como nos amamos, créeme que después de tantas cosas no podríamos", dijo la cantante. 

Mientras la cantante expresaba romántica dedicatoria, Pamela López no dudó en reírse y haciendo varios gestos en forma de burla. En ese sentido, el conductor Samuel Suárez no dudó en comentar también, pero la pareja de Paul Michael señaló que no podía referirse al padre de sus hijos. 

Masiel Málaga grita su soltería y confirma fin de su relación con 'Churrito': "El amor no solo es decirlo"
Lee también

Masiel Málaga grita su soltería y confirma fin de su relación con 'Churrito': "El amor no solo es decirlo"

"Esto no va a salir (esa boda no se va a dar)", expresó López. Entonces, Ric La Torre le pregunta: "¿Cómo va el tema del divorcio?" y 'KittyPam' responde: "Escúchame, me encantaría poder explayarme como siempre (¿Cuándo viene tu abogado?) Ya está llegando del norte. Quisiera explayarme como ya lo he hecho, lastimosamente tengo restricciones". 

@farandula.lorcha ¡Así reaccionó! 😧🔥 #farandulalorcha #pamelalopez #pamelafranco #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Cueva sobre planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva volvió a captar la atención del público al hablar abiertamente sobre su relación con Pamela Franco. El conductor consultó directamente sobre una posible boda. Sin embargo, Pamela Franco prefirió que sea él quien responda y el jugador reconoció que es algo que desea.

Suheyn Cipriani confirma que SÍ retomó su relación con Macarius: "Nunca hubo falta de respeto"
Lee también

Suheyn Cipriani confirma que SÍ retomó su relación con Macarius: "Nunca hubo falta de respeto"

"No es muy difícil de responder. Obviamente la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho. Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchos, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es ella con la que la quiero hacer", señaló.

De esta manera, mientras que Pamela Franco y Christian Cueva estarían planeando un futuro sobre una posible boda, Pamela López no dudó en dar su comentario y al escuchar sus palabras románticas, no dudó en reírse en vivo. 

Temas relacionados christian cueva Pamela Franco Pamela Lopez ríe

Siga leyendo

Lo Más leído

Testigo del atropello de Lizeth Marzano revela detalles inesperados: "Ha sido una negligencia de tiempo"

¡Se acabó el misterio! Isabella Ladera, pareja de Hugo García, reveló cuántos meses de embarazo tiene

Imitador de Pedro Suárez-Vértiz contra jurado de "Yo Soy" tras eliminación: "Mancharon mi imagen"

Edwin Guerrero revela el sueldo de los integrantes de Corazón Serrano ¿Cuánto ganan?

¡Tras 30 años juntos! Carlos Alcántara se habría separado de su esposa Jossie Lindley

últimas noticias
Karibeña