Pamela López se ríe tras escuchar la romántica dedicatoria de Pamela Franco a Christian Cueva

El pelotero Christian Cueva lleva más de un año de relación con Pamela Franco y ahora, han estado hablando sobre una posible boda y sus planes a futuro. Ante esto, Pamela López fue consultada sobre las declaraciones de amor que tuvo la cantante hacia su expareja y así reaccionó.

Pamela López se ríe de la entrevista

En el podcast 'Q' Bochinche', Pamela López fue invitada al programa digital para que opina acerca de varios temas de la farándula, pero especialmente le mostraron la entrevista que tuvo Christian Cueva en el programa con Orderique donde habla de su relación con Pamela Franco.

Luego, la artista Pamela Franco no duda en expresar que ha pasado muchas cosas con el 'Aladino' y se han vuelto más fuertes, y por ello, cree que superarán todo.

"La verdad que si sobrevivimos a todo esto, ya estamos listos para cualquier guerra. Si él y yo no nos amáramos como nos amamos, créeme que después de tantas cosas no podríamos", dijo la cantante.

Mientras la cantante expresaba romántica dedicatoria, Pamela López no dudó en reírse y haciendo varios gestos en forma de burla. En ese sentido, el conductor Samuel Suárez no dudó en comentar también, pero la pareja de Paul Michael señaló que no podía referirse al padre de sus hijos.

"Esto no va a salir (esa boda no se va a dar)", expresó López. Entonces, Ric La Torre le pregunta: "¿Cómo va el tema del divorcio?" y 'KittyPam' responde: "Escúchame, me encantaría poder explayarme como siempre (¿Cuándo viene tu abogado?) Ya está llegando del norte. Quisiera explayarme como ya lo he hecho, lastimosamente tengo restricciones".

Cueva sobre planes de boda con Pamela Franco

Christian Cueva volvió a captar la atención del público al hablar abiertamente sobre su relación con Pamela Franco. El conductor consultó directamente sobre una posible boda. Sin embargo, Pamela Franco prefirió que sea él quien responda y el jugador reconoció que es algo que desea.

"No es muy difícil de responder. Obviamente la realidad es una de la que estoy corriendo, de la que ya saben todos. Y estoy corriendo porque la verdad que deseo eso hace mucho. Pero planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños, muchos, muchas cosas que quiero cumplir y definitivamente es ella con la que la quiero hacer", señaló.

De esta manera, mientras que Pamela Franco y Christian Cueva estarían planeando un futuro sobre una posible boda, Pamela López no dudó en dar su comentario y al escuchar sus palabras románticas, no dudó en reírse en vivo.