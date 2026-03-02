Suheyn Cipriani confirma que SÍ retomó su relación con Macarius: "Nunca hubo falta de respeto"

Hace unas semanas atrás, Suheyn Cipriani apareció muy conmocionada en redes sociales luego de que Macarius terminara su relación amorosa. Ahora, ambos fueron vistos juntos en Arequipa y la modelo decidió confirmar que efectivamente retomaron su noviazgo.

Suheyn Cipriani regresó con streamer

En el programa 'Esto sí es amor' donde Suheyn Cipriani conduce con Miguel Arce, la modelo detuvo un momento el programa para revelar una situación muy personal. La joven es consciente de las imágenes difundidas en redes sociales donde aparece en Arequipa con el streamer.

"Siendo conductora de un programa de amor, tengo que ser sincera con el público, con los participantes. Muchos han visto imágenes mías que están circulando en las redes sociales y sí, he decidido retomar mi relación", expresó.

Defiende su relación con Macarius

Es así como la exreina de belleza dejó en claro que la relación por haber terminado su relación con el streamer arequipeño no fue por falta de respeto o alguna infidelidad, y por ello, decidieron darse una nueva oportunidad para estar juntos.

Así mismo, señala que tener una relación amorosa bajo la lupa de los medios es muy complicado y que siempre habrá muchas opiniones que no sabrán la verdad de su relación amorosa, y que prefiere no escucharlos.

"Quiero dejar en claro, en mi relación nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo infidelidades. Esa persona que ahora comparte la vida, es un muy buen chico, capaz tuvimos un error de distancia, inseguridades de ambas partes, muchos miedos porque no es fácil tener una relación pública y recibir tantas opiniones de personas que no conocen toda la verdad y opinan en todos lados", reveló.

En ese sentido, Suheyn Cipriani señaló que ambos han tomado la decisión de regresar porque se quieren mucho y agradeció en vivo a Macarius por estar presente en su vida.

"Diego y yo hemos decidido retomar nuestra relación, él sabe lo mucho que lo quiero, le agradezco por estar en mi vida, eso es todo, quería decirlo yo", expresó la modelo finalmente en su programa 'Esto sí es amor'.

De esta manera, la modelo ha confirmado que decidió retomar su relación amorosa con el streamer Macarius tras ser vistos juntos tomados de las manos en un evento en Arequipa. Así mismo, Suheyn Cipriani señaló que está feliz con su decisión y que solo ellos conocen la verdad de su noviazgo, porque nunca se faltaron el respeto.