Paul Michael revela el impactante motivo por el que no puede casarse con Pamela López

La conductora Jazmín Pinedo recibió en el set de "Más Espectáculos" a los integrantes de Combinación de La Habana, quienes llegaron acompañados de su nuevo jale, Paul Michael. Durante la entrevista, la popular 'Chinita' destacó esta nueva etapa en la agrupación y le dio la bienvenida oficial al cantante, quien se mostró entusiasta por asumir el reto.

¿Paul Michael ya piensa en boda?

Fiel a su estilo directo, Jazmín Pinedo no dejó pasar la oportunidad para preguntarle a Paul Michael cómo se siente en este momento de su vida, tanto en el plano profesional como personal. Además, lo animó a pronunciarse sobre su relación con Pamela López, tema que ha generado comentarios en redes sociales y entre los seguidores del espectáculo.

Fue ahí donde la 'Chinita' le consultó al joven si tiene planes de matrimonio a futuro con la exesposa de Christian Cueva, a lo que él señaló que aunque sí le gustaría pasar su vida con 'KityPam', por el momento no pueden hacerlo ya que ambos aún están casados legalmente con sus exparejas.

"(Ella ha comentado y no descarta en algún momento casarse, ¿qué opinas de esta situación?) Primero tenemos que divorciarnos porque ambos estamos casados. (Vamos en orden) Estamos en orden, paso a paso. (Primero el divorcio luego hablamos del matrimonio) Pero sí, estamos bien. Ojalá Dios quiera que todo marche bien. Ahorita estamos viendo el momento, estamos amándonos, queriéndonos, respetándonos y ayudándonos, motivándonos en salir adelante como tiene que ser. Poco a poco", fue lo que señaló Paul Michael en vivo.



Uno de los aspectos que más ha generado comentarios en este romance es la diferencia de edad entre Pamela López y Paul Michael. Ella tiene 38 años, mientras que el salsero cuenta con 28, es decir, 10 años menos. Este detalle no ha pasado desapercibido en redes sociales, donde el contraste generacional se convirtió rápidamente en tema de conversación.

Christian Cueva sí tiene planes de boda con Franco

El matrimonio sí forma parte de los planes de Christian Cueva. Así lo dejó en claro el futbolista al referirse a su relación con Pamela Franco, durante su participación en el programa "Sí va a salir", conducido por Juan Carlos Orderique, donde se mostró dispuesto a hablar abiertamente sobre su presente sentimental.

Previamente, cuando la consulta fue dirigida a la cantante, ella optó por no pronunciarse y desvió la pregunta hacia su pareja. "Esa pregunta no es para mí. Orderique, por favor, pregúntale a él", respondió, dejando que fuera el propio Cueva quien se sincerara sobre la posibilidad de llegar al altar.

"Planes con ella, de boda y de muchas cosas, sí... con ella tengo muchos sueños... y definitivamente es con ella con la que lo quiero hacer", confesó 'Aladino' frente a cámaras.

En conclusión, con esa declaración Christian Cueva dejó claro que su proyecto de vida contempla a Pamela Franco, alimentando además las expectativas de sus seguidores, quienes ya empiezan a ilusionarse con una eventual boda entre ambos.