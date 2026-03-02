¿Dardo a Pamela López? El mensaje de Pamela Franco a Christian Cueva: "Amor te sobra para algunas que les hace falta"

La relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a ocupar titulares. En las últimas horas, la cantante envió un mensaje cargado de amor al futbolista durante su participación en el programa "Si va salir". Sus palabras no solo reafirmaron el romance, sino que muchos las interpretaron como una indirecta dirigida a Pamela López, expareja del jugador.

Pamela Franco reafirma su amor y genera polémica

Durante el espacio televisivo, Pamela Franco envió un mensaje directo a Christian Cueva, en el que resaltó el amor que le tiene y aseguró que, pese a las dificultades que han atravesado, confía en que el tiempo ayuda a sanar y recomponer cualquier situación.

"Te amo con todo tu corazón eres un hombre bendecido tienes a tu papá y mamá que te aman y adoran. Con lo otro siento que el tiempo es un buen amigo y todo se puede arreglar", expresó en un primer momento.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando la cantante habló del apoyo incondicional que asegura brindarle al futbolista, especialmente en los momentos complicados. Franco subrayó que ella se mantiene firme cuando las circunstancias se tornan adversas.

"De mi parte tienes una mujer como te lo digo siempre en las buenas están todos y en las malas estamos para levantarnos y yo siempre voy a estar ahí. Sigue luchando porque amor te sobra y amor tienes para regalar algunas personas que les hace falta", comentó.

Esta última frase desató comentarios en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron que el mensaje podría tratarse de una indirecta hacia la expareja del jugador y madre de sus hijos, Pamela López. Aunque Franco no mencionó nombres, el contexto alimentó las especulaciones.

Christian Cueva habla de boda y la llama "el amor de mi vida"

En la misma entrevista, Christian Cueva abrió su corazón y se refirió a los planes que proyecta junto a Pamela Franco. El futbolista reconoció que atraviesa un proceso personal complejo, pero aseguró que mantiene sueños y metas junto a la cantante.

"No es muy dificil de responder, obviamente la realidad es una de la que estoy corriendo y todo los saben, pero planes con ella de boda y de muchas cosas si definitivamente con ella tengo muchos sueños muchas cosas que quiero cumplir. Con ella todo, es el amor de mi vida mi compañera", declaró.

Las palabras del jugador no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca esta nueva etapa sentimental. Sus declaraciones refuerzan la idea de que la relación avanza con seriedad, pese a las controversias que la rodean.

En conclusión, Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a acaparar titulares al reafirmar públicamente su amor y proyectarse juntos a futuro. Mientras la cantante envió un mensaje de respaldo con posibles indirectas, el futbolista habló de boda y la llamó "el amor de mi vida".