Revelan la exorbitante cifra que costaría el anillo que mostró Cueva en redes y sería para Pamela Franco

Christian Cueva volvió a encender las redes sociales luego de compartir en sus historias una fotografía de unos lujosos anillos dorados. De inmediato, muchos empezaron a especular sobre un posible compromiso con Pamela Franco. Ante ello, el programa "América Hoy" se comunicó con la joyería vinculada al post y sorprendió al revelar el elevado precio de estas exclusivas piezas.

¿Cuánto costaría el anillo que mostró Cueva en redes?

Christian Cueva sorprendió a todos al mostrar en sus redes sociales unos anillos de lujo que rápidamente se volvieron tendencia. La fotografía, que habría sido difundida primero por una joyería, incrementó las especulaciones sobre un posible paso importante en su relación con Pamela Franco.

El gesto se da en un contexto donde ambos se muestran muy unidos y cariñosos en redes, lo que mantiene su romance bajo constante atención del público. Por ello, la publicación fue interpretada como una señal que podría indicar algo más serio entre ambos.

Ante la curiosidad del público, el programa "América Hoy" se comunicó con la joyería vinculada a los anillos para conocer su precio y características. La respuesta sorprendió, ya que se trataría de una pieza inspirada en colecciones de lujo muy conocidas.

El especialista explicó: "Los anillos se pueden hacer en plata y oro. Eso que ha publicado es naranja de 18 kilates".

Con esta información, se confirmó que la joya sería de alta calidad y con un acabado exclusivo. Además, se detalló el posible valor de la pieza, lo que generó aún más comentarios entre los seguidores del futbolista.

"Hasta la talla 18 se puede dejar en 1300 dólares (poco más de S/7,700 soles), lo que es en oro con piedras swarovski", narró el especialista, dejando en claro que se trata de un accesorio de lujo.

Fans hablan de posible pedida de mano

Tras la publicación, las redes sociales estallaron con comentarios que apuntan a un posible compromiso entre Christian Cueva y Pamela Franco. Muchos seguidores consideran que el detalle no sería casual y que tendría un significado romántico dentro de su relación.

Christian Cueva muestra en su Instagram lujoso anillo.

Sin embargo, hasta el momento el futbolista no ha confirmado el verdadero motivo de la publicación ni si el anillo está destinado a la cantante. Aun así, el gesto ha sido suficiente para mantener a la pareja en el centro de la atención mediática.

En conclusión, la imagen del lujoso anillo que compartió Christian Cueva ha generado una ola de rumores sobre su relación con Pamela Franco. Aunque no existe una confirmación oficial de compromiso, el detalle romántico y el alto valor de la joya han sido suficientes para que los fans hablen de boda y de un posible nuevo capítulo en su historia de amor.