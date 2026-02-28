Magaly critica a las hermanas de Stephanie Cayo por presencia en show de Alejandro Sanz: "Se subieron"

Stephanie Cayo vuelve a acaparar titulares tras los rumores de un romance con el cantante español Alejandro Sanz. La atención se intensificó durante el reciente concierto de Sanz en Lima, donde la presencia de las hermanas de la actriz llamó la atención del público. Incluso, Magaly Medina comentó sobre la supuesta pareja.

Magaly Medina critica la situación y presencia de las hermanas

En la más reciente emisión de su programa, la conductora Magaly Medina se refirió a la relación que, según se deja entrever, mantienen Stephanie Cayo y Alejandro Sanz. Medina recordó que el artista español no había sido vinculado públicamente con alguien desde su ruptura con la actriz española Candela Márquez.

"Es como decir miren este es mi romance de hoy, porque no se le conocía a nadie desde que terminó hace un tiempo con la actriz española Candela Márquez, con quien no terminó muy bien", comentó.

Además, Magaly cuestionó la actitud de las hermanas de Stephanie, Bárbara y Fiorella, quienes se habrían beneficiado del romance para presenciar el concierto en el Estadio Nacional desde un lugar privilegiado.

"Ahora, como hemos visto, las hermanas ahí se subieron. La hermana se consigue novio y ellas también tras el escenario en primera fila disfrutando del concierto. Ahora, ¿qué dirá la prensa española sobre esto, cuánto tiempo durará este romance? No lo sabemos", expresó la popular Urraca, en tono crítico.

Alejandro Sanz sí sale con Stephanie Cayo

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego, el periodista Jordi Martín que es un colaborador desde Madrid reveló que a través de una buena fuente pudo confirmar la relación entre Alejandro Sanz y la peruana Stephanie Cayo

"He hablado con una persona muy cercana a Alejandro Sanz, que ha sido su mánager durante muchos años, y me confirma que llevan un mes de relación que son novios. Alejandro está muy ilusionado y está con muchas ganas de empezar esta relación", expresó el comunicador español.

En otro momento, señala que la pareja estaría tan ilusionada que la modelo peruana ya habría adquirido una casa en España para estar al lado del artista internacional.

"Me aseguran que Stephanie Cayo ha comprado una casa en Madrid y va pasar largas temporadas allá", dijo.

Ante esto, los conductores de 'Amor y Fuego' no dudaron en comentar sobre la relación que no han escondido nada ante los medios: "Se le ve porque está de cariñoso, quieren que los vean. Él sabiendo que está en Perú y que todo el mundo conoce a Stephanie Cayo, al final del concierto le a un beso y abrazo".