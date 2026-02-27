¿Otro bebé? Ricardo Mendoza revela que quiere tener una niña con su pareja: "Estamos conversando"

Hace unas semanas, Ricardo Mendoza anunció la llegada de su primer hijo con su pareja Katya Mosquera. Ahora, el comediante ha revelado que desean tener una niña y podrían estarlo buscando pronto.

¿Ricardo Mendoza buscará tener una niña?

En una entrevista en el podcast de Magaly Medina, Ricardo Mendoza estuvo contando como fue convertirse en padre por primera vez. El comediante confesó que esperaba tener una niña con su pareja, pero de igual manera está muy feliz con su hijo.

Ahora, la pareja a menos de un mes de que su hijo naciera, estarían pensando en buscar a la niña. Reveló que estaría conversando con su novia para buscar más adelante otro bebé.

"Yo quería una hija, yo me moría de ganas de tener una niña (las niñas siempre serán más pegadas al papá) no por eso, yo quería una niña por la ciencia. Ella quiere una hija (su pareja) y estamos conversando a ver si pasa", expresó.

En ese momento, Magaly Medina le aconseja que primero debería ver con calma si desean tener otro bebé juntos, ya que acaban de tener a su hijito, y su pareja ya tiene otro niño pequeño. Ante esto, Ricardo Mendoza señaló que siente mucho respeto por las madres que sin duda su trabajo es muy duro.

"No es ver qué pasa, si puedes dormir... porque es un trabajo grande tener una criatura en casa y ustedes tienen dos", expresó la periodista, y Ricardo agregó: "Es un trabajo la verdad, mis respetos al género femenino".

Enamorado de su hijo

En una entrevista con Magaly TV: La Firme, Mendoza apareció visiblemente cansado, pero con una sonrisa que reflejaba su alegría. El humorista narró cómo la llegada de su hijo los tomó por sorpresa, ya que acudían a una consulta de rutina cuando todo cambió.

"Estoy algo cansado (risas) porque fue inesperado que llegara, salió fuera de toda la programación. Nos sorprendió con su llegada, pero es como un enamoramiento muy divertido porque lo cuidas y ves cómo te despiertas cuando llora, y ha sido muy, muy bonito", comentó, describiendo las primeras horas junto a su hijo.

De esta manera, Ricardo Mendoza ha revelado que se siente muy feliz por la etapa que vive con su pareja Katya Mosquera, pero que ahora estarían viendo la oportunidad de tener una niña juntos. Es así como el comediante ya estaría pensando en tener otro bebé a un mes de que su novia diera a luz.