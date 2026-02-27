Suheyn Cipriani anuncia que realizará una 'pollada' para operarse y las redes explotan: "Puede ser para el psicólogo"

Suheyn Cipriani vuelve a ser noticia tras anunciar un evento poco convencional en ella. La modelo y exreina de belleza, sorprendió a sus seguidores al revelar que organiza una "pollada bailable" para costear una operación en la nariz. La noticia se viralizó rápidamente, generando tanto curiosidad como comentarios entre sus fanáticos.

La "pollada bailable" de Suheyn Cipriani

Durante una de sus transmisiones en vivo en TikTok, la conductora explicó que había notado un ligero desvío en su nariz, el cual requiere intervención quirúrgica. Ante esto, decidió anunciar de manera inesperada un evento para recaudar fondos.

"He decidido hacer una pollada para operarme la nariz, así que estoy organizando una pollada bailable pro nariz porque ustedes no pueden ver una nariz tan chueca como la mía", comentó Suheyn Cipriani, dejando claro el motivo de la iniciativa.

La noticia llamó la atención, no solo por lo particular del evento, sino también por los exagerados detalles que la influencer incluyó. Con tono humorístico, mencionó supuestas participaciones de figuras internacionales y locales en el show:

"Perdón por insultarlos con esta imperfección en mi rostro ante sus rostros perfectos y celestiales. Gracias a eso voy a hacer una pollada bailable, ya llamé a mucha gente que me va apoyar con el show en vivo. Bad Bunny dice que llega de cabeza, va a estar Susy Díaz, La Tigresa del Oriente y vamos a cerrar con The Weeknd", relató entre risas, generando sorpresa y diversión entre sus seguidores.

Humor y aclaración de la influencer

La respuesta del público no se hizo esperar. Muchos cibernautas cuestionaron la veracidad del anuncio y la propia Suheyn confirmó que se trataba de una broma. Ante la pregunta directa de un usuario:

"Es sarcasmo, ¿verdad?", la influencer respondió con un contundente "Obvio", dejando en claro que todo formaba parte de su estilo irreverente y humorístico.

No obstante, las reacciones en redes sociales se diversificaron. Entre los comentarios, algunos usuarios sugirieron ideas graciosas sobre la pollada:

"Mejor que se una Adobada", "¿Dónde es la pollada batería?", "La pollada puede ser para el psicólogo", "No te hagas nada, estás hermosa" o "Mejor es apoyar a los de Arequipa", reflejando la mezcla de humor y cariño que genera la figura pública en su comunidad digital.

En conclusión, Suheyn Cipriani reafirmó su presencia mediática con un anuncio que mezcló vida personal, humor y cercanía con sus seguidores. La "pollada bailable" se volvió viral, demostrando cómo la influencer convierte situaciones cotidianas en contenidos entretenidos.