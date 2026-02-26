Darinka Ramírez explota contra usuaria que insinuó que su pareja es 'mantenido' por Farfán: ¿Qué dijo?

Darinka Ramírez volvió a captar la atención tras reaparecer en redes junto a su nueva pareja, Sebastián González Guevara. La influencer publicó un video en TikTok con el empresario generó polémica al responder con firmeza a una usuaria que insinuó que Jefferson Farfán asumiría los gastos de su nuevo hogar.

Oficializa romance y enfrenta comentarios en redes

El programa "Amor y Fuego", conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, difundió imágenes y detalles sobre la actual vida de Darinka. Según el espacio televisivo, la influencer dejó su vivienda en Jesús María y se mudó a un departamento en San Isidro, donde ahora convive con Sebastián González Guevara, empresario de 29 años natural de Iquitos.

Antes de que el programa hiciera pública la identidad del empresario, Darinka decidió mostrarse con él en TikTok. En el video se les ve compartiendo un momento cercano, lo que provocó una ola de comentarios sobre su vida personal.

Entre los mensajes destacó el de una usuaria que escribió con ironía: "Ahora la 'Foquita' tiene más bocas que mantener. ¿Qué cosas no?", en referencia directa a Jefferson Farfán y a la hija que tiene con la influencer.

Darinka no dejó pasar el comentario y respondió sin rodeos: "Si la boca principal, que es la hija, le pesa, ¿crees que nosotros comeremos?". Su reacción fue interpretada como una clara defensa de su autonomía económica y de la estabilidad que comparte con su actual pareja.

La respuesta dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios la respaldaron por poner límites ante insinuaciones ofensivas, otros consideraron que mencionar indirectamente al exjugador de Alianza Lima avivó innecesariamente la controversia.

Darinka Ramírez revela apoyo de su pareja tras demanda de Farfán

En "Magaly TV La Firme", Darinka Ramírez habló de la demanda de Jefferson Farfán donde solicita la tenencia compartida de su hija y destacó el respaldo de su pareja en esta situación. Explicó que el impacto fue fuerte, sobre todo porque se encuentra en plena gestación.

Contó que cuando se enteró del tema entró en shock y terminó llorando por la preocupación. En ese momento, su pareja le dio palabras que la marcaron profundamente.

"Y algo que a mí me encantó, que quería rescatar, era que el día que yo me enteré y está en shock, me puse hasta llorar del miedo, él me dijo: 'Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y que si él quiere mover dinero como él lo hace siempre, lo vamos a tener que hacer porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor'. Y a mí me tocó mucho", relató y se quebró al final.

En conclusión, la reaparición de Darinka Ramírez junto a Sebastián González confirmó su nueva relación y reavivó el debate sobre su vínculo con Jefferson Farfán. Entre polémicas en redes y procesos legales en curso, la influencer busca consolidar su vida familiar y afrontar esta etapa con determinación.