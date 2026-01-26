Christian Cueva sobre pedido de S/64 mil de pensión de Pamela López: "Asumiré, pero todo tiene un límite"

Christian Cueva reapareció tras su debut con Juan Pablo II y se pronunció sobre dos temas de fuerte repercusión pública. En una entrevista con Tele Deportes, habló por primera vez del pedido de pensión de alimentos de 64 mil soles solicitado por Pamela López. El volante adoptó un tono reflexivo y marcó distancia de las controversias.

Cueva sobre el pedido de pensión de Pamela López

Durante la conversación,Christian Cueva respondió sobre la demanda de pensión presentada por Pamela López, quien considera insuficientes los 12 mil soles mensuales que recibe para sus hijos. El futbolista admitió errores del pasado y afirmó asumir sus responsabilidades, aunque mostró desacuerdo con el monto solicitado.

"Uno como ser humano tiene que hacerse cargo de sus errores, pero en definitiva quien pone las cosas en su lugar es Dios. Yo estoy trabajando en el fútbol y cumpliendo con cosas judiciales que estoy cumpliendo", expresó al inicio de su intervención.

Cueva señaló que el tema económico lo vienen evaluando sus abogados y evitó profundizar en detalles legales. Sin embargo, sorprendió al admitir que está dispuesto a responder por lo que le corresponde, aunque remarcó que todo proceso debe manejarse dentro de límites razonables.

"En realidad esos temas se hablan de otra parte y otro lado de la televisión peruana, en definitiva, todo esto lo está viendo mi estudio de abogados que tengo, yo tengo que asumir cosas, voy a asumir, los humanos podemos errar siempre, pero siento yo que todo tiene un tiempo y siento que ese tiempo se está llevando de una manera que no es, no por mi lado lógicamente. Yo estoy tranquilo, estoy feliz", sostuvo.

El mediocampista también hizo referencia a las críticas que ha recibido por su vida personal, las cuales, según reconoció, influyeron en su alejamiento de la selección peruana, aunque aseguró encontrarse enfocado en su presente deportivo.

Su postura sobre Renato Tapia y la interna de la selección

En otro momento de la entrevista, Christian Cueva se refirió a las declaraciones de Renato Tapia, quien cuestionó públicamente a la Federación Peruana de Fútbol y denunció presuntos actos de hipocresía dentro de la selección. Para el jugador de Juan Pablo II, las palabras del volante de Al Wasl llegaron fuera de contexto y en un momento inadecuado.

"Siento que si hay algo que uno siente, en el momento uno se lo debe decir. Pienso que sí, lo dijo a destiempo. Creo que tuvo mucho tiempo para decirlo", afirmó.

Asimismo, fue consultado por el tuit publicado por Tapia, en el que se leía: "Dime en donde trabajas y te diré quien eres". Aunque descartó que el mensaje estuviera dirigido directamente hacia él, consideró que la publicación resultó ofensiva para otros integrantes del plantel nacional.

"Siendo directo, creo que se incomodó y reposteo que no va algo contra mí. Pero siento que a los compañeros les falta el respeto. Particularmente, a mí no hay nada que decir, pero siento que se les falta el respeto", concluyó.

Con estas declaraciones, Christian Cueva dio su versión en medio de las controversias que lo mantienen en el foco público. Mientras el proceso con Pamela López sigue en curso, reafirmó su intención de cumplir con sus obligaciones, aunque defendiendo su postura y buscando reenfocarse en su carrera profesional.