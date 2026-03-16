Federico Salazar aún tendría esperanza de reconciliarse con Katia Condos: "No se descarta"

Hace unos días, Katia Condos anunció el fin de su relación con Federico Salazar tras 30 años juntos. Ahora, el periodista decidió romper su silencio y terminó revelando que no descarta reconciliarse con la actriz.

Federico Salazar seguiría enamorado de la actriz

En una entrevista para el programa 'Amor y Fuego', Federico Salazar decidió responder de manera amable a los cuestionamientos sobre el fin de su relación con su aún esposa Katia Condos. Es así como el periodista fue consultado sobre una posible reconciliación después de décadas juntos y así respondió.

"(¿Y esta ruptura es definitiva?) ¿Quién sabe? (No se descarta la posibilidad que más adelante puedan estar juntos?) No se descarta nada. Como te repito, toda la explicación está en el comunicado. Yo haría mal en decir cosas que no hemos quedado", expresó.

En otro momento, le consultan si el rompimiento se debió a una tercera persona involucrada en su relación amorosa, pero él lo descarta de manera inmediata señalando que son temas personales que hubo en su matrimonio.

"¿Se descarta la posibilidad de que sea capaz por una tercera persona?", le consultó, y Federido dijo: "Se descarta y... las razones son muy personales. Y más allá no vamos a extendernos por nuestros hijos. (¿Se le va a seguir viendo juntos como padres?) Sí claro que sí, de todas maneras".

Katia Condos reacciona de mala manera

A través de sus redes sociales, Katia Condos sorprendió a sus seguidores al emitir un comunicado anunciando el fin de su matrimonio con Federico Salazar, conductor del programa periodístico de 'América Televisión'. Como no dio a conocer las razones de su separación, el programa 'Amor y Fuego' fue a entrevistarla al ingreso de un centro de belleza y así reaccionó.

La actriz no dudó en soltar un insulto luciendo totalmente incómoda y molesta por ser abordada: "La pu* madre".

En otro momento, la actriz sale de aquel lugar y es abordada nuevamente por la prensa, un poco más calmada, pero igual de incómoda se dirige de inmediato a su auto dando solo una frase y cerrando con fuerza la puerta de su vehículo

"Todo está en el comunicado, gracias por el interés", expresó.

De esta manera, Katia Condos ha sido una persona más esquiva ante la prensa al ser consultada sobre el fin de su relación con Federico Salazar. Por su parte, el periodista sí respondió algunas preguntas y señaló que no descarta reconciliarse con la actriz.