¡Fue difícil!

Korina Rivadeneira cuenta dolorosa pérdida en medio de rumores de separación con Mario Hart

En medio de rumores de crisis en su matrimonio con Mario Hart, Korina Rivadeneira contó que tuvo dos pérdidas cuando buscaba estar embarazada.

Korina Rivadeneira cuenta dolorosa pérdida
Korina Rivadeneira cuenta dolorosa pérdida (Composición Karibeña)
12/03/2026

Mario Hart y Korina Rivadeneira es una de las parejas más sólidas de la farándula con casi 9 años de casados, aunque ahora hay rumores de una crisis en su matrimonio. En medio de aquellos rumores, la exchica reality contó que pasó por momentos muy complicados. 

Korina Rivadeneira cuenta que tuvo pérdidas

La exchica reality Korina Rivadeneira estuvo en una entrevista con el doctor Luis Noriega Hoces, un especialista en fertilidad donde estuvieron conversando lo difícil que fue salir embarazada y tuvo que llevar tratamiento porque no lograba conseguirlo. 

"Mario y yo estábamos buscando tener a nuestro primer hijo y fue súper difícil. Yo ya había tenido anteriormente dos pérdidas y esta vez tuvimos varios intentos y no quedaba embarazada", expresó la venezolana. 

La joven reveló que tuvo varios intentos fallidos y tuvo que someterse a un tratamiento por unos meses debido a que tenía ovarios poliquísticos. Después de aquel tratamiento, fue cuando descubrió que salió embarazada de su primera hija.

"Pasaron los cinco meses y al día siguiente me embaracé", cuenta la artista. 

¿Mario Hart confirma crisis?

El programa de 'Amor y Fuego' fue en busca de Mario Hart para consultarle sobre los recientes rumores de un proceso de separación con Korina Rivadeneira. A casi nueve años de su matrimonio, la pareja estaría pasando por un mal momento, pero el piloto prefiere mantenerlo en privado. 

"Son temas privados que creo tenemos derecho de mantenerlo en privado. Si en algún momento se da que tenemos que comunicar o anunciar algo, nos encargaremos nosotros también como dos personas responsables de hacerlo", expresó. 

En otro momento, el periodista comenta que ya no han publicado fotografías juntos como pareja o en familia desde diciembre del 2025. Ante esto, el exchico reality señala que están tranquilos, y cuando tengan que comunicar algo, lo harán. 

"Es un poco del negocio de las redes, uno deja de ver algo y empieza a tejerse sus historias. La verdad que nuestros temas familiares de un tiempo para acá hemos decidido mantenerlo en privado, pero lo único que te puedo decir es que estamos tranquilos (...) Por supuesto, los matrimonios están llenos de crisis. No todo es siempre color de rosa", agregó.

De esta manera, Mario Hart ha revelado que su matrimonio con Korina Rivadeneira podría estar pasando una crisis. Aunque no se ha revelado cuáles serían las razones, la artista venezolana ha decidido contar un momento muy difícil que pasó al intentar embarazarse y que tuvo dos pérdidas. 

