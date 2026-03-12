Melanie Martínez sorprende al anunciar su posible regreso a la música: ¿Cantará con Pamela Franco?

Melanie Martínez volvió a captar la atención tras reaparecer en redes sociales con nuevos proyectos y anunciar que evalúa regresar a la música luego de varios años. Su retorno generó curiosidad, especialmente por una posible cercanía artística con Pamela Franco, lo que alimentó rumores sobre una eventual colaboración.

Melanie Martínez evalúa su regreso a la música

En declaraciones brindadas para el programa "América Hoy", Melanie Martínez reveló que contempla la posibilidad de regresar al mundo musical, aunque explicó que aún enfrenta ciertas limitaciones debido a un problema médico que sufrió en el pasado.

La artista contó que durante un tiempo padeció úlceras en las cuerdas vocales, lo que provocó un daño que todavía requiere cuidado. Por esa razón, prefiere evaluar con calma si está en condiciones de volver a presentarse ante el público.

"Estoy pensándolo, pero no es que no quiera, sino que tengo que ver cómo van reaccionando mis cuerdas vocales porque estaban dañadas. Yo tuve úlceras en mis cuerdas vocales y están se amando", explicó.

A pesar de estas dificultades, la posibilidad de que retome su carrera musical ha despertado expectativas entre sus seguidores. Incluso, algunos usuarios en redes sociales se preguntan si en algún momento podría compartir escenario con Pamela Franco, con quien ha demostrado tener una relación cordial en los últimos meses.

Durante la entrevista, Martínez también habló sobre su situación laboral actual y las razones que la impulsaron a iniciar nuevos proyectos. Según contó, su principal motivación es generar ingresos para sostener a su familia y mantener su independencia económica.

"Necesito trabajar generar ingresos, sacar adelante a mi familia no depender de nadie eso de que a veces te saquen en cara cosas es doloroso sobre todo para una mujer. Yo ahora trabajo desde mi casa hago de todo, postres, vendo perfumes, helados y con eso sustento los gastos en mi casa pero necesi generar mas ingresos para estar mejor", señaló.

Melanie Martínez sorprende con su cambio físico

Además de su nuevo emprendimiento, Melanie Martínez también llamó la atención por su notable transformación física. A través de redes sociales, la ex cantante compartió un video donde muestra el cambio que experimentó luego de someterse a una cirugía de manga gástrica.

En la publicación difundida en Instagram se explica que, tras el procedimiento, la artista logró bajar 18 kilos en un periodo de tres meses. Las imágenes muestran su evolución y destacan el proceso que ha iniciado para mejorar su bienestar personal.

"En solo 3 meses... Melany cambió su vida. Hoy, después de su manga gástrica, ha logrado bajar 18 kilos y lo más importante, volvió a sentirse bien con ella misma", se lee en el mensaje que acompaña el video.

El mismo post también enfatiza que la cirugía bariátrica no representa una solución inmediata, sino una herramienta que requiere disciplina y seguimiento médico para lograr resultados positivos a largo plazo.

"La cirugía bariátrica no es un camino fácil ni mágico, es una herramienta que, acompañada de disciplina y un buen equipo médico, puede transformar vidas", añade la publicación.

Las fotografías y videos difundidos en redes muestran a Martínez con una apariencia distinta a la que muchos recordaban, lo que generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

"Este es solo el comienzo de su historia... ¿Te imaginas cómo estará en un año?", concluye el mensaje compartido en Instagram.

La reaparición de Melanie Martínez en redes sociales ha despertado interés entre el público y los seguidores del espectáculo. Entre su nuevo emprendimiento, su transformación física y la posibilidad de regresar a la música, la artista vuelve a posicionarse en el radar mediático.