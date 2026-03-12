Rosángela Espinoza revela que compró su segundo departamento: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Rosángela Espinoza vive uno de los momentos más felices de su vida. A través de sus redes sociales, la popular 'Chica Selfie' anunció que logró comprar su segundo departamento, esta vez con una hermosa vista al mar. La noticia sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a felicitarla por este nuevo logro personal que llega después de varios años de trabajo en televisión.

Rosángela Espinoza celebra su nuevo departamento

Rosángela Espinoza decidió compartir que logró comprar su segundo departamento a través de Instagram. En su publicación mostró varias fotos dentro del lugar frente al mar. En las imágenes se le ve muy contenta sosteniendo las llaves de su nueva propiedad.

Además, celebró el momento con una botella de champagne y estuvo acompañada por su fiel mascota Bonita, una perrita que suele aparecer en sus redes sociales. La chica reality también dejó un mensaje donde expresó su emoción por haber cumplido otra meta en su vida.

"¿Dónde celebramos? Agradecida mucho con Dios. Todo esfuerzo tiene su recompensa", escribió Rosángela en su publicación.

El post rápidamente se volvió viral y consiguió miles de reacciones en pocas horas. Muchos seguidores destacaron que la modelo ha trabajado durante años en televisión y que este logro es el resultado de su esfuerzo.

No es la primera propiedad que compra

Este nuevo departamento no es el primero que adquiere Rosángela Espinoza. En el año 2022, la modelo también celebró la compra de su primer departamento, ubicado en el distrito de Barranco. En aquella ocasión, la compra coincidió con su cumpleaños número 33, por lo que lo consideró uno de los momentos más importantes de su vida.

Ahora, cuatro años después, vuelve a celebrar otro paso importante al adquirir un departamento frente al mar. Las fotos que compartió en redes sociales muestran un lugar moderno, con amplios ventanales desde donde se puede apreciar el paisaje del mar.

Además de su carrera en televisión, Rosángela también ha destacado por su formación académica. La modelo estudió Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y terminó su carrera en el año 2021. En varias entrevistas ha señalado que siempre ha buscado equilibrar su vida profesional con sus proyectos personales.

Amigos y seguidores la felicitan

La publicación de Rosángela Espinoza actualmente cuenta como más 18 mil "me gusta" y recibió cientos de comentarios. Entre los mensajes destacaron los de compañeros del mundo del espectáculo y amigos de televisión. Varios de ellos aprovecharon para felicitarla por este nuevo logro en su vida.

"Felicidades mi Rochita Dios bendiga tu nuevo hogar", escribió Raúl Carpena. "Felicidades Rochita bella!", comentó Zumba. Giannina Luján comentó emojis de aplusos.

Rosángela Espinoza se emociona tras comprar su segundo departamento. (Captura de pantalla)

En conclusión, Rosángela Espinoza mostró que compró su segundo departamento. La influencer atraviesa un buen momento personal y profesional. Después de varios años en televisión, la modelo ha logrado cumplir importantes metas y sigue avanzando en sus proyectos. Hoy celebra un nuevo logro frente al mar y lo comparte con sus seguidores con un mensaje claro sobre el valor del esfuerzo.