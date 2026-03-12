Magaly Medina revela que le afectó la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar: "Me ha roto el corazón"

La separación de Katia Condos y Federico Salazar ha sorprendido a muchos en el mundo del espectáculo. La noticia fue confirmada por la propia pareja a través de un comunicado en redes sociales, donde anunciaron que decidieron seguir caminos separados después de 30 años juntos. En "Magaly TV La Firme", Magaly Medina reaccionó al anuncio y confesó que la noticia la afectó más de lo que esperaba.

Magaly admite que ruptura de Katia y Federico le "rompió el corazón"

La noticia de la separación entre Katia Condos y Federico Salazar sorprendió a muchos, pero también tocó el corazón de Magaly Medina. Durante su programa "Magaly TV La Firme", la conductora habló sobre el tema y confesó que el anuncio la dejó muy triste.

La popular "Urraca" contó que pocas veces se siente así por una noticia de farándula. Sin embargo, esta vez fue diferente porque se trataba de una pareja muy respetada.

"De verdad, he recibido una noticia que me ha puesto un poco triste y yo raras veces suelo ponerme triste por las noticias de la farándula. Las noticias de la farándula a mí me alegran mucho, la mayoría de ellas, porque finalmente tenemos contenido para el programa", dijo.

La periodista explicó que el quiebre de la relación la impactó porque siempre vio a la pareja como una de las más estables del medio. Sus palabras reflejaron la sorpresa que generó la noticia incluso entre quienes siguen el espectáculo todos los días. Incluso expresó que se conmovió por la separación.

"Pero se trata del rompimiento de una pareja que era a todas luces uno de los de las parejas más sólidas de nuestra farándula, Federico Salazar y la actriz Katia Condos... Federico y Katia han publicado los dos en sus respectivas redes este comunicado que a mí me ha roto el corazón" , dijo Magaly.

Magaly Medina destaca los 30 años de relación de Katia y Federico

Magaly también recordó la trayectoria de ambos y lo que representaban como pareja en la televisión peruana. Sobre Federico Salazar, comentó que el público lo ha acompañado por muchos años a través del noticiero matutino. También destacó la carrera de Katia Condos, a quien calificó como una actriz respetada y muy profesional. Recordó que ambos siempre llevaron su relación lejos de escándalos.

"Federico Salazar, un hombre con el que nos hemos despertado hace muchos años, todos los días con el noticiero. A Katia es una actriz de las más serias, es una actriz tan versátil. Además han llevado siempre su matrimonio de una manera bastante discreta, han hablado el uno bien del otro, nunca han estado metidos en escándalos, han llevado un matrimonio feliz, 30 años, tres hijos", dijo.

La noticia se hizo pública luego de que Katia Condos y Federico Salazar publicaran un comunicado en sus redes sociales. En el mensaje, la expareja explicó que tomaron una difícil decisión y que ahora seguirán caminos separados. También pidieron respeto y privacidad para atravesar este momento. Para Magaly, el final de esta relación resulta impactante porque no es común ver matrimonios tan largos en la farándula.

"O sea, ¿quién en estos días en el mundo de la farándula dura tantos años?... Esto afecta porque es una de las parejas que tú dices: 'Ay, me encantaría ser como ellos, tener un matrimonio así que dure tantos años', en estas épocas que los matrimonios no duran nada, que las parejas se cambian como uno se cambia de peinado todos los días", reflexionó.

La separación de Katia Condos y Federico Salazar ha generado sorpresa entre el público y también entre figuras de la televisión. Durante tres décadas, la pareja fue vista como un ejemplo de estabilidad y respeto dentro del medio artístico.

En conclusión, para Magaly Medina, quien comenta diariamente las rupturas de la farándula, la noticia del fin del matrimonio de Katia Condos y Federico Salazar fue distinta. La conductora confesó sentirse afectada y reveló que la separación le "rompió el corazón".