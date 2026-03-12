Horóscopo de HOY, jueves 12 de marzo: Predicciones en amor, dinero y salud para tu signo

Con el inicio de la temporada de Piscis, los astrólogos señalan un período de intensificación emocional, sueños vívidos y la necesidad de soltar lo que no aporta. Soralla de los Ángeles comparte su horóscopo del jueves 12 de marzo, con recomendaciones para afrontar retos, aprovechar oportunidades y equilibrar la energía en la vida cotidiana.

Horóscopo hoy jueves 12 de marzo de marzo

Acuario (22 ene-17 feb):

La comunicación fluirá con facilidad y las tensiones comenzarán a desaparecer. Competirás con personas experimentadas, lo que despertará tu espíritu luchador. Aprovecha este día para cerrar asuntos pendientes y reflexionar sobre errores del pasado. La nostalgia te acompañará.

Piscis (18 feb-19 mar):

Tu carácter mostrará cambios constantes; la impaciencia puede aparecer, pero pronto vendrán las disculpas. Resolverás asuntos económicos y aprenderás a administrar mejor tus gastos. Enfócate en tus metas para cumplir tus sueños y cuida tu salud, evitando problemas innecesarios.

Aries (20 mar-19 abr):

Descuidar tus emociones genera insatisfacción afectiva. Recibirás una propuesta laboral inesperada y sabrás reconocer su conveniencia. Expresar tus sentimientos a la persona indicada será clave, y apoyarte en tu familia te ayudará a equilibrarte.

Tauro (20 abr-20 may):

Un reencuentro despertará emociones del pasado. La seguridad en ti mismo te impulsará a asumir nuevos proyectos, aunque confusión en el amor podría aparecer. Escucha a tu corazón y aprovecha la energía positiva que rodea tus finanzas.

Géminis (21 may-21 jun):

Los conflictos disminuirán y el amor se fortalecerá. Tus ideas originales impresionarán en el trabajo, y tendrás oportunidades para destacarte. Deja de lado lo que no te conviene y confía en tu potencial.

Cáncer (22 jun-21 jul):

La melancolía puede invadir tus momentos, pero la constancia y la claridad mental te permitirán superar tensiones laborales. Dialogar con familiares cercanos ayudará a resolver dudas y tomar decisiones acertadas.

Leo (22 jul-22 ago):

El control de los celos favorece tu vida afectiva. Tu capacidad de liderazgo será reconocida en el trabajo, pero prioriza lo más importante. Escucha tu intuición y prepárate para recibir buenas noticias.

Virgo (23 ago-22 set):

Conocerás a alguien que pondrá a prueba tus sentimientos. Te propondrán un empleo con constantes viajes; aceptarlo puede ser beneficioso. Dedica tiempo a meditar y liberar la tensión acumulada.

Libra (23 set-22 oct):

Es momento de dejar el pasado atrás y considerar cambios en tu imagen. Los retos laborales te pondrán a prueba, pero con esfuerzo lograrás superarlos. Mantente alerta ante energías negativas a tu alrededor.

Escorpio (23 oct-22 nov):

Alguien inicialmente poco confiable logrará tu respeto. Revisa tu presupuesto y evita gastos innecesarios. Resolver dudas te dará tranquilidad y claridad para aprovechar nuevas oportunidades.

Sagitario (23 nov-22 dic):

No permitas que pensamientos negativos afecten tu vida amorosa. El ambiente laboral será tranquilo y surgirán oportunidades importantes. Evita conflictos en casa y arriesga con prudencia.

Capricornio (23 dic-21 ene):

Alguien que creías ausente volverá a tu vida. Te enfrentarás a gestiones difíciles, pero tu experiencia te permitirá cumplir tus objetivos. Una nueva etapa se abre con resultados positivos.

En conclusión, Soralla de los Ángeles recuerda que los astros guían, pero la voluntad personal define el rumbo. La temporada de Piscis invita a soltar lo que no aporta, mantener la serenidad y aprovechar oportunidades. Usar amuletos para potenciar la energía positiva permitirá enfrentar el día con equilibrio y optimismo.