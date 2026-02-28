Masiel Málaga confirma su soltería en vivo y todo indica el fin de su romance con 'Churrito' Hinostroza

La cantante Masiel Málaga sorprendió al aparentemente confirmar que su relación con 'Churrito' Hinostroza llegó a su fin. La salsera decidió hablar sin filtros durante un concierto y luego reafirmó su soltería en redes sociales, dejando claro que está viviendo una nueva etapa personal.

Masiel Málaga grita su soltería en vivo

La cantante Masiel Málaga dejó en shock a sus seguidores al referirse a su vida amorosa en medio de su presentación. Con un tono sincero y directo, la intérprete no ocultó sus emociones, pero también mostró fortaleza ante el fin de su relación.

La salsera sorprendió al decir: "Ahora que estoy soltera... Escuchen como estoy soltera y estoy triste con el corazón ¿se nota? (...) "Qué chu*** voy a estar triste".

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas del público, que no esperaba una confesión tan personal en pleno show. Tras ese momento, los videos comenzaron a circular en TikTok y otras redes sociales, donde muchos usuarios comentaron su actitud firme y su forma de afrontar la ruptura sin victimizarse.

En medio de la polémica, la artista decidió pronunciarse nuevamente para aclarar su situación sentimental mediante un live de TikTok. Fue ahí donde confirmó de manera directa que su relación terminó y que ahora está enfocada en sí misma.

Masiel Málaga reafirma su soltería en live de TikTok. Fuente: TikTok pic.twitter.com/KJy5katptm — @ghelanma (@ghelanma) March 1, 2026

"Sí, ahora estoy soltera. Bueno, yo soltera siempre luzco más guapa, no sé por qué. Creo que a todas las mujeres les da eso. Soltamos cosas que de repente no son para uno, quizás", expresó, dejando ver una postura reflexiva sobre lo vivido.

Luego de confirmar su soltería, Masiel también compartió un potente mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una reflexión tras el fin de su romance. La cantante evitó entrar en detalles sobre los motivos de la separación y optó por mantener el respeto.

"Yo no voy a decir nada fuera de lugar, ni negativo. He pasado tantas cosas", señaló, dejando claro que no desea generar conflictos públicos con su expareja.

Su mensaje sobre el amor tras la ruptura

Además, publicó un texto sobre cómo debería ser una relación sana, lo que llamó la atención de sus seguidores por el momento en que lo compartió. En ese mensaje destacó la importancia del respeto y la coherencia en el amor.

"Asegúrate de compartir tu vida al lado del más fans. Del primero en darle like a tus fotos, el que se derrita al verte. El primero en presumirte, el primero en siempre querer verte brillar, porque el amor no es solo decirlo o escribirlo, es tener la coherencia entre tus actos y lo que dices sentir", escribió la salsera.

En conclusión, todo indica que Masiel Málaga confirmó su ruptura con 'Churrito' Hinostroza de manera pública y directa, gritando su soltería en pleno escenario y luego reafirmándolo en redes. La cantante atraviesa una nueva etapa emocional, pero se muestra fuerte, enfocada en su bienestar y decidida a seguir adelante sin escándalos ni declaraciones negativas.