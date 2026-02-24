Masiel Málaga sube a 'Churrito' Hinostroza al escenario y arma show: "¿Eres un lobo domesticado?"

La salsera Masiel Málaga volvió a llamar la atención del público luego de subir a su pareja, 'Churrito' Hinostroza, al escenario durante varios de sus shows. El momento generó reacciones inmediatas, pues ambos bailaron, bromearon y hasta se dieron un beso frente a los asistentes, lo que encendió los comentarios en redes sociales.

Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza arman show juntos

La salsera Masiel Málaga volvió a llamar la atención del público luego de subir a su pareja, 'Churrito' Hinostroza, al escenario durante su show. El momento no solo sorprendió a los asistentes, sino que también hizo que muchos compararan su dinámica con otras parejas del espectáculo que combinan romance y trabajo en escena como Pamela Franco y Christian Cueva.

Durante la presentación, el futbolista apareció junto a la cantante mientras animaba a la gente y se mostraba bailando con naturalidad. La interacción fue tomada con humor por Masiel, quien no dudó en incluirlo como parte del espectáculo frente a todos los presentes.

"¿Lo contrato o no los contrato?", animó Masiel mientras Churrito aparecía a su lado aplaudiendo y bailando.

El ambiente se volvió más cercano y divertido cuando el público empezó a reaccionar con entusiasmo. La complicidad entre ambos fue evidente y eso terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del show.

Uno de los instantes que más llamó la atención fue cuando el público empezó a pedir muestras de cariño en pleno espectáculo. La cantante, fiel a su estilo animado, siguió el juego y conversó con su pareja sobre el escenario.

"Beso, beso", gritan al público. "¿Estás enamorado?", pregunta Masiel y Churrito le da un beso. "¿Entonces eres un lobo domesticado?", preguntó Masiel y Churrito dijo: "Claro".

Estas escenas reforzaron la idea de que la pareja mezcla su relación personal con el espectáculo, algo que ya se ha vuelto frecuente en sus presentaciones. De hecho, en "América Hoy" señalaron que últimamente Hinostroza no se pierde ningún show y siempre está presente para acompañarla y animar al público.

"Es tu fan, ¿por qué le hacen bulla? Canta. Me voy. Ya canta con su pista. Me voy con mi orquesta. Ella es tu fans porque ella ha gritado como una loca desquiciada. Parece que no tiene... Ven, ven, ven. Y no te hagas a ti te gusta", dijo Masiel en su animación.

Janet revela que Masiel cobraría un extra para que Churrito aparezca

Tras ver las imágenes de Masiel y 'Churrito' subiendo juntos a un escenario, en "América Hoy" deslizaron que la presencia del futbolista sería parte del show como un atractivo extra. En ese contexto, Janet Barboza leyó un mensaje que señalaría que la cantante cobraría un adicional por la aparición de su pareja en sus presentaciones.

"A ver. Acá me escribe un empresario y me dice: 'Janet, yo le he escrito al mánager de Masiel Málaga y me están cobrando algo, un bolito extra por el Churrito Hinostroza para que vaya a los eventos'. (Que no está malo) No, no, está muy bien", dijo Janet Barboza.

Hasta ahora, no hay confirmación oficial sobre ese supuesto cobro extra. Sin embargo, el comentario encendió aún más la conversación en redes sociales y en la televisión.

En conclusión, Masiel Málaga y 'Churrito' Hinostroza siguen dando de qué hablar en la farándula al mostrarse juntos sobre el escenario y convertir su relación en parte del espectáculo. Mientras algunos lo ven como una estrategia para conectar con el público, otros cuestionan su participación constante en los shows. Lo cierto es que cada aparición de la pareja genera reacciones, comentarios y más atención.