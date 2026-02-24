Janet Barboza cuestiona por qué Valentino no está detenido tras denuncia por agresión: "¿Tiene corona?"

La polémica sacude nuevamente la farándula. Janet Barboza cuestionó en vivo la situación legal del tiktoker Valentino Palacios, luego de que fuera denunciado por una presunta agresión contra una joven que terminó hospitalizada. Sus declaraciones generaron impacto en televisión y también en redes, donde el tema ya se volvió tendencia.

Janet Barboza se pregunta por qué Valentino no está detenido

La polémica en torno al tiktoker Valentino Palacios creció luego de que se difundiera la denuncia en su contra por un presunto hecho ocurrido en Ventanilla, tras una discusión a la salida de un centro nocturno. Según el entorno de la denunciante, la joven habría resultado herida y tuvo que ser hospitalizada, lo que encendió aún más la preocupación en los programas de espectáculos.

En ese contexto, Janet Barboza fue directa y lanzó una fuerte reflexión durante la emisión en vivo de "América Hoy". La conductora no se guardó nada y expresó su indignación al preguntar por qué el influencer no estaría detenido, pese a la gravedad del caso. El debate se volvió intenso en el set, ya que se habló sobre violencia, responsabilidad y la exposición mediática del personaje.

"¿Qué corona tiene Valentino Palacios para agredir a una mujer? Luego sale haciendo un en vivo de la comisaría diciendo: 'Me rompí una uña'. La fuerza de un hombre con una mujer no es la misma. Este es un país de altos índices de feminicidios, todos los días se maltrata y se golpea a mujeres. ¿Por qué Valentino Palacios no está detenido? ¿Por qué no lo metieron a un calabozo? ¿Por qué el Poder Judicial no empieza a actuar de forma responsable e independiente?", expresó con molestia.

Durante el mismo programa, Rebeca Escribens también intervino y recordó el estado de la denunciante, dejando en claro la seriedad del caso. Por su parte, Edson Dávila señaló que este tipo de situaciones se pudieron evitar, sobre todo tratándose de una figura pública que está constantemente expuesta y que debe cuidar su comportamiento en espacios sociales.

"Y la víctima está en hospital, ah", comentó Rebeca. "Y todo esto él ha podido evitar la verdad, sobre todo cuando trabaja en televisión. Bueno lo digo como consejo para Valentino, uno tiene que evitar en general estos pleitos. Uno que sale a sus fiestitas y un mal golpe le da a la chica, imagínate lo que le podría poder pasar a la chica", dijo Edson Dávila.

Pide que el Ministerio de la Mujer se pronuncia

Janet fue firme al marcar su postura y enfatizó que el punto principal es la denuncia de agresión. Dejó claro que para ella no se debe desviar la atención del hecho denunciado.

"Discúlpame, Edson, no estoy de acuerdo contigo tú sabes que te quiero mucho pero acá el asunto es una agresión de un hombre a una mujer sí y por favor de eso no lo vamos a sacar de cuadro", sostuvo con claridad.

Luego, la conductora elevó el tono de su crítica y remarcó su preocupación por la falta de acciones inmediatas. Señaló que la situación no puede tomarse a la ligera en televisión ni en la opinión pública.

"Acá no hay un consejo para Valentino, acá no hay un consejo para Valentino. Es un agresor, es un agresor de mujeres que la patea en el piso y yo me quedo con esa imagen y yo no entiendo cómo un Ministerio de la Mujer no se pronuncia, ¿cómo no hacen algo? ¿o sea por qué tratamos con guantes de seda a este tiktoker?", afirmó durante el debate televisivo.

En conclusión, Janet Barboza expresó su indignación tras la difusión de las imágenes de la pelea callejera que involucran a Valentino Palacios y una joven. La conductora cuestionó con firmeza la falta de acciones inmediatas, preguntando por qué el tiktoker no está detenido y señalando el silencio de las autoridades, como el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer, frente a la denuncia de agresión.