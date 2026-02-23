RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Valentino responde tras denuncia por agredir a una joven y enviarla al hospital: "No rompí huesos"

Por medio de sus redes, el influencer Valentino decidió pronunciarse tras ser denunciado de enviar a una mujer al hospital y niega haberla pateado o fracturado.

Valentino responde tras denuncia por agresión
Valentino responde tras denuncia por agresión (Composición Karibeña)
23/02/2026

Hace unos días, Valentino apareció en una comisaría señalando que ingresó a una pelea al ver que estaban pegando a su hermano. Ahora, la mujer que aparentemente estaba agrediendo a su familiar, lo estaria denunciando por haberla agredida punto de ser hospitalizada.

¿Qué dijo Valentino?

Tras ser acusado de haber golpeado fuertemente a la joven siendo enviada al hospital por fracturas, el influencer Valentino decidió pronunciarse por sus redes sociales con un video negando este tipo de agresión. 

Inicialmente, aclaró que no se puede agredir a una mujer, pero que actuó en defensa propia al ver que agredían a su hermano por esta persona. Es así como actuó de manera errónea. 

"Mis respetos absolutos a la mujer y a la familia. Nunca nadie puede agredir a una mujer, pido disculpas a mi comunidad y a las personas que están viendo esto por haber estado en el lugar y momento equivocado. Yo actué en defensa de mi familia, de mi hermano, me avisaron que le estaban pegando y gritando a mi hermano", expresó

@valentinopalacioss A toda mi comunidad gracias por sus comentarios bonitos y de apoyo, los quiero. 👋🏻 #xyzbca #fyp #parati ♬ sonido original - valentino

Niega haberla agredido fuertemente

Luego, señala que no es culpable de las heridas que tiene la joven como lo denunciaron. Así mismo afirma que sí se había comunicado con la familia de la joven para poder ayudarla tras enterarse que estaba hospitalizada.

"Me siento frustrado, me siento mal (...) quiero dejar en claro que en ningún momento patee a nadie, no rompí costillas, no rompí huesos, no fracturé el pie absolutamente a nadie. Cuando nos enteramos de las lesiones que tenía, mi familia y yo nos pusimos en contacto con ellos para querer ayudarla. Ella estaba en el hospital con su pie fracturado, yo no le había ocasionado eso, pero me interesé en poder ayudarla",. agregó.

Así mismo, el influencer comenta que estaba preocupada por el bienestar de la joven a pesar de que no le ocasionó aquella fracturas. Además, cuestionó que solo por ser hombre siempre sería culpable y que jamás podría protegerse.

"Yo me preocupaba sabiendo que no le ocasioné eso. Hace días hubo un silencio por pedido de la familia y ahora, entiendo el por qué. En el transcurso de los días he recibido demasiadas amenazas hacia mi familia ¿Por ser hombre no voy a poder protegerme de una agresión o yo siempre seré el culpable?", señaló.

De esta manera, Valentino afirma que siempre estuvo dispuesto a ayudar a la joven tras enterarse de su hospitalización, pero aclara que no le ocasionó aquellas heridas y fracturas que tiene la mujer.

