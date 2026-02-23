Reconocida influencer falleció a los 27 años tras complicaciones en una cirugía estética

La comunidad digital internacional enfrenta un momento de profundo pesar tras confirmarse la muerte de la influencer y modelo Bianca Dias, quien superaba los 60 mil seguidores en Instagram. La joven extranjera falleció el jueves 19 de febrero tras sufrir complicaciones por una reciente intervención estética.

Complicaciones tras cirugía estética

Según los reportes difundidos, Bianca se sometió a una cirugía, que diversas fuentes identifican como una liposucción, unos 18 días antes de su fallecimiento. Durante su recuperación, decidió descansar con su familia en una casa de playa en Guarujá; sin embargo, lo que parecía una etapa tranquila tomó un rumbo inesperado.

Mientras se encontraba en la vivienda, Bianca comenzó a presentar serias dificultades respiratorias. Sus familiares actuaron de inmediato y gestionaron su traslado de emergencia a un centro médico. No obstante, su estado se agravó en cuestión de minutos.

Según la información médica que trascendió, la causa principal de muerte fue una embolia pulmonar. Su amiga cercana, Giovanna Borges, explicó en redes sociales que la situación se agravó por un coágulo en el pulmón que provocó dos convulsiones antes de que la joven llegara al hospital, y los especialistas no lograron revertir el cuadro a tiempo.

La influencer atravesaba su proceso postoperatorio en casa cuando sufrió esta emergencia. Sus seguidores, que seguían de cerca sus publicaciones sobre modelaje, estilo de vida y viajes incluidas recientes visitas a Londres, quedaron impactados por la repentina noticia.

El último adiós y mensajes de despedida

La partida de Bianca Dias impactó profundamente a sus allegados. Jeff Carlos, masoterapeuta y amigo cercano, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales y aseguró que el lazo que los unía no se romperá pese a su ausencia física. Por su parte, la creadora digital Patrícia Ganden también expresó su dolor y pidió fortaleza para la familia en este difícil momento.

El velorio se realizó la mañana del viernes 20 de febrero en São Paulo, ciudad donde familiares y amistades le dieron el último adiós. Mientras tanto, su cuenta de Instagram se convirtió en un espacio de homenaje. Cientos de seguidores dejaron mensajes recordando su carisma, su energía y la pasión que demostraba en cada proyecto vinculado al modelaje y las redes sociales.

En conclusión, la muerte de Bianca Dias reabre el debate sobre los riesgos de los procedimientos estéticos y la importancia de un seguimiento médico riguroso durante la recuperación. Más allá de lo clínico, su partida deja un vacío entre quienes la conocieron y admiraron su trabajo.