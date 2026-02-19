Reconocida exchica reality falleció a los 34 años tras una dura lucha contra el cáncer

El espectáculo internacional atraviesa días de profunda tristeza tras confirmarse la muerte de Cassandra Lacelle a los 34 años, luego de una intensa batalla contra el cáncer. La noticia fue difundida por su familia en sus plataformas oficiales y, en minutos, las redes se llenaron de mensajes de despedida y homenajes de sus seguidores.

Su lucha contra una enfermedad poco frecuente

Cassandra Lacelle ganó notoriedad en el reality Grand Cayman: Secrets in Paradise, que la proyectó ante el público internacional como uno de los rostros más comentados de su temporada. Luego fortaleció su presencia digital y construyó una comunidad sólida en redes, donde compartía su vida personal y profesional con un estilo cercano que le permitió fidelizar a sus seguidores.

En mayo de 2025, Cass Lacelle reveló que le diagnosticaron un tipo poco común de cáncer de ovario. Desde entonces, habló abiertamente sobre su salud y documentó cirugías y sesiones de quimioterapia, convirtiendo sus redes en un espacio de información y apoyo donde compartía avances y dificultades del tratamiento.

Durante los primeros meses, Cass Lacelle mostró señales alentadoras que llenaron de esperanza a sus seguidores. Sin embargo, semanas antes de su muerte su estado se agravó: la enfermedad reapareció de forma agresiva y afectó órganos vitales. Finalmente, falleció el 11 de febrero de 2026, dejando un profundo vacío entre quienes siguieron su historia.

El mensaje de despedida de su familia

Días después de confirmarse su partida, los familiares de la influencer compartieron un comunicado cargado de emoción. En el texto, la describieron como una persona con un "don raro para hacer que la gente se sintiera viva", frase que rápidamente se replicó en distintas plataformas digitales.

La familia destacó también la capacidad de Cass para conectar con su audiencia y transmitir cercanía, incluso en los momentos más difíciles de su enfermedad. Muchos de sus seguidores permanecían atentos a cada actualización sobre su salud, enviándole palabras de aliento y apoyo constante.

El comunicado precisó que la despedida publicada en sus redes respondió a un deseo expreso de la propia creadora de contenido. Antes de su fallecimiento, ella manifestó su intención de dirigirse por última vez a su comunidad digital, consciente del vínculo que había construido con miles de personas alrededor del mundo.

A lo largo de su lucha contra el cáncer, Cass Lacelle mostró fortaleza y transparencia, compartiendo avances y reflexiones sin perder la conexión con su público. Su historia impactó tanto a quienes la conocieron en televisión como a quienes la siguieron en redes, donde dejó el recuerdo de una figura auténtica, valiente y profundamente humana.