Valentino comparte video de supuesta cita con Gino Asserto y las redes explotan: "Los rumores eran ciertos"

El influencer publicó un clip junto al exchico reality en lo que sería una cita romántica y desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

Valentino Palacios presume a Gino Assereto en trend viral y redes estallan. (Composición: La Karibeña)
18/02/2026

Valentino Palacios ha llamado la atención en el reality 'Esto Es Guerra' por sus constantes bromas hacia Gino Assereto y el supuesto interés sentimental que dejaría entrever en cada intervención sobre él. Ahora, una publicación en TikTok encendió aún más los rumores sobre un acercamiento entre ambos.

Valentino comparte video con Gino Assereto

El martes 17 de febrero, Valentino decidió sumarse a un trend viral que muchas parejas utilizan para presumir a sus novios en redes sociales. En el clip, aparece junto a Gino Assereto en una escena que simula una cita, lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

El creador de contenido acompañó el video con el mensaje: "El arte de ser gracioso. Mi neto", junto a un corazón, detalle que muchos interpretaron como una confirmación indirecta del vínculo entre ambos.

Las especulaciones crecieron porque días antes el tiktoker contó que tuvo una cita por San Valentín con alguien cuya inicial es "G". Esa pista llevó a varios usuarios a señalar que podría tratarse del ex de Jazmín Pinedo.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. "¿Ósea que los rumores eran ciertos", "Quedé mínimo común múltiplo", "No puedo creerlo", "Se te hizo realidad", "Hacen linda pareja. Gino eres hermoso y Valentino regio" y "Valentino sin sabor" fueron algunos de los mensajes que inundaron la publicación.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado de que se trató este acercamiento. Sin embargo, la evidente química y la complicidad frente a cámaras mantienen viva la conversación entre los seguidores del reality.

@valentinopalacioss Mi neto 😙❤️ #xyzbca #fyp #parati ♬ float - Thiago Sub

Valentino revela que fue agredido

Más allá del revuelo amoroso, Valentino también vivió un momento tenso el último fin de semana. A través de una transmisión en vivo en TikTok, contó que se encontraba en una comisaría tras protagonizar una pelea a la salida de una discoteca. El influencer explicó que intervino para defender a su hermano durante una agresión.

"Yo por defender a mi hermano, nada más. Yo he actuado, yo reconozco, pero me da cólera mami. Solo quiero que me entiendas, yo no voy a permitir que me golpeen, es la tercera vez que me hacen esto. Yo estoy cansado, no me hago la víctima", expresó.

Después, estuvo contando algunos de los detalles sobre lo sucedido antes de la agresión. Señala que hubo personas que empezaron a golpear a su hermano y él decide intervenir. 

"Hemos estado en la discoteca, ha estado la ex de mi hermano ahí, todo tranquilo al inicio porque le dije que no quería tener problemas. Hemos salido de la discoteca y han estado buscando otros, se le vinieron encima a mi hermano y le pegaron. Yo obviamente no voy a permitir que toquen a mi familia y fue ahí donde yo me meto", agregó.

En conclusión, Valentino Palacios combina polémica, humor y momentos personales que no pasan desapercibidos. Mientras sus publicaciones con Gino Assereto avivan rumores de romance, su reciente confesión sobre una pelea familiar revela un lado más vulnerable. 

Espectáculos Gino Assereto Redes Sociales relación Tiktok Valentino Palacios

