Valentino denuncia que fue agredido tras defender a su hermano: "Me tiraron un puñete"

Valentino es un tiktoker que se ha ganado el cariño del público por las ocurrencias que realiza en redes sociales y después, ser uno de los participantes del reality 'Esto es Guerra' hasta que se retiró. Ahora, el joven apareció en sus redes revelando que está en la comisaría y que fue agredido físicamente.

Valentino revela que fue agredido

A través de su cuenta de TikTok, Valentino realizó una transmisión en vivo donde reveló que está en la comisaría después de una pelea a la salida de una discoteca. El influencer reveló que por defender a su hermano, terminó involucrándose en una gresca.

"Yo por defender a mi hermano, nada más. Yo he actuado, yo reconozco, pero me da cólera mami. Solo quiero que me entiendas, yo no voy a permitir que me golpeen, es la tercera vez que me hacen esto. Yo estoy cansado, no me hago la víctima", expresó.

Después, estuvo contando algunos de los detalles sobre lo sucedido antes de la agresión. Señala que hubo personas que empezaron a golpear a su hermano y él decide intervenir.

"Hemos estado en la discoteca, ha estado la ex de mi hermano ahí, todo tranquilo al inicio porque le dije que no quería tener problemas. Hemos salido de la discoteca y han estado buscando otros, se le vinieron encima a mi hermano y le pegaron. Yo obviamente no voy a permitir que toquen a mi familia y fue ahí donde yo me meto", agregó.

Robaron a su hermano

En todo el momento, el tiktoker reveló que se encontraba muy afectado por la situación y que tomaría todas las cartas del asunto tras haber sido agredido. Así mismo, señaló que durante la pelea, le hurtaron el celular de su hermano.

"Me han pegado, miren mi uña cómo está, me han pegado por defender a mi hermano. Yo no voy a descansar hasta saber quién me ha pegado, hasta a mi hermano le han robado el celular", dijo.

Luego, Valentino revela que desconoce quién habría agredido e iniciado todo la pelea, pero cuenta que una persona lo golpeó en la cara con mucha fuerza.

"Una chica que ni siquiera conozco le está gritando a mi hermano, yo he tomado, pero recuerdo todo. Estoy cansado que siempre que vaya a un lugar me estén faltando al respeto, me estén discriminando, me estén minimizando y todo. Un agarradito me tiró un puñete y me jaló el cabello, yo le tiré un puñete en la cara", dijo.

De esta manera, el streamer Valentino pasó la madrugada del 14 de febrero en una comisaría dando su testimonio para la denuncia tras haber sido agredido por defender a su hermano cuando lo estaban golpeando.