Diana García sobre las escenas entre su pareja y Xiomy Kanashiro: "Nunca lo he visto mal"

A finales de 2025, Xiomy Kanashiro y Luigui Carbajal fueron vinculados sentimentalmente por sus actuación muy cercanas en 'La Casa de la Comedia', pero ambos lo negaron. Es así como la pareja del cantante reveló que nunca vio mal sus actuaciones.

Pareja de Luigui sobre su trabajo con Xiomy

En una entrevista con Magaly Medina, Diana García fue consultada si habría tenido alguna molestia luego de ver a Luigui Carbajal en abrazos y piquitos con Xiomy Kanashiro en 'La Casa de la Comedia'. Ante esto, la joven señaló que nunca lo vio de mala manera su trabajo.

"Cuando nosotros veíamos en las escenas de La Casa de la Comedia con Xiomy Kanashiro, que ponía la mano acá, yo le habría dado un peñizcón)", le pregunta Magaly, y ella responde: "Es una persona que siempre se ha manejado así, lo vas a ver con ese comportamiento con todo el mundo. Si viera algo en particular, una como mujer sabe (¿Es mano larga?) o sea, chambeando, está en esas cosas, no es que sea algo nuevo para mí, no lo tomo mal, nunca lo he visto mal".

Es así como Diana señala que siempre lo vio actuando de esa manera en otros programas y por ello, no tiene problema. Incluso, Luigui revela que a su pareja no le molesta el cariño que tiene con Mariela Zanetti.

"A ella no le molesta que me de un piquito con Mariela Zanetti, la gente pensaba que tenía una relación con ella, pero yo estaba en una relación con la madre de mis hijos, ya después acabamos. Hay mucho cariño", agregó.

Kanashiro es solo su amiga

En otro momento, Diana García revela que sí tuvo algunas ocasiones en que sus escenas habrían sido un poco fuertes y le dijo su opinión a Luigui Carbajal, pero normalmente no tiene problema con ello. Además, afirma que la novia de Jefferson Farfán es amiga de él.

"Hay algunas cosas que sí son un poquito fuerte y se lo digo 'esto no me gusta', pero normalmente no. La chica (Xiomy Kanashiro) es su amiga, no lo he visto mal. Luigui no es una persona que sale a discotecas, no me da problemas, solo podcast previo aviso. Ya le agarré en un tiempo relax", agregó.

De esta manera, la pareja de Luigui Carbajal deja en claro que no tiene ningún problema con las actuaciones que tuvo con Xiomy Kanashiro en 'La Casa de la Comedia'. Incluso, Diana García revela que así lo conoció y sabe cómo es su trabajo.